09.12.2020 11:22

Κρήτη: Αυτά είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια που «έστειλαν» στο νοσοκομείο 5 άτομα

Κρήτη: Αυτά είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια που «έστειλαν» στο νοσοκομείο 5 άτομα - Media

 

Τα θύματα δηλητηριασμένων μανιταριών στην χώρα μας αυξάνονται. Στην φωτογραφία φαίνονται τα μανιτάρια που έστειλαν στο νοσοκομείο πέντε άτομα.  

Μία τετραμελής οικογένεια και ένας ακόμα νεαρός Ρεθυμνιώτης είναι τα τελευταία “θύματα” δηλητηρίασης από την κατανάλωση άγριων μανιταριών που καταγράφηκε στο Ρέθυμνο σε διάστημα λιγότερο του μισού μήνα.

Και οι πέντε ενήλικες χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με τους γιατρούς του ιδρύματος να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.

«Τουλάχιστον, όταν δεν τα γνωρίζουν, δεν πρέπει να τα εμπιστεύονται», τόνισαν μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, ηλικιωμένοι κάτοικοι του Ρεθύμνου, ενώ κάποιοι άλλοι επισήμαναν πως εμπιστεύονται μόνο τα μανιτάρια του εμπορίου, που είναι – όπως είπαν – πιστοποιημένα.

«Τα μανιτάρια που είναι άγρια έχουν μεγάλο ποσοστό να είναι δηλητηριώδη. Ακόμα και μανιταροσυλλέκτες, οι οποίοι χρόνια συλλέγουν μανιτάρια, έχουν πέσει θύματα δηλητηριάσεων», είχε επισημαίνει πριν τρία χρόνια, μιλώντας στην “ΚΡΗΤΗ TV” και τη “Νέα Κρήτη”, ο Λεωνίδας Τζίμης, ως διευθυντής του Φαρμακευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου Χανίων.

Οι δύο διαφορετικές περιπτώσεις

Το πρώτο περιστατικό αφορά σε μια τετραμελή οικογένεια, που περίπου πριν από δύο εβδομάδες χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μέρες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με επίπονα συμπτώματα δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια, που είχαν καταναλώσει τα δύο παιδιά και οι γονείς τους.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε τα προηγούμενα 24ωρα, όταν μια παρέα νεαρών φίλων ξεχύθηκε στη φύση, μάζεψε άγρια μανιτάρια και τα κατανάλωσε. Από την πενταμελή παρέα των φίλων, μόνο ένας δηλητηριάστηκε και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, με τους γιατρούς πλέον του νοσοκομείου να συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν να καταναλώνουν άγρια μανιτάρια.

 «Δέκα είναι αυτά που μπορούν να κάνουν δηλητηριάσεις»

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε το 2017 ο κ. Τζίμης, «τα μανιτάρια που υπάρχουν είναι πάνω από δύο χιλιάδες, όμως δέκα είναι αυτά που μπορούν να κάνουν δηλητηριάσεις». Και συνεχίζοντας εξήγησε ότι «αυτό οφείλεται στη μορφολογία των μανιταριών, η οποία αλλάζει ανάλογα με την ανάπτυξή τους, άρα κρίνεται σκόπιμο να αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία όμως μεταβάλλονται ανάλογα με το πόσο το μανιτάρι εξελίσσεται».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η συμπτωματολογία επικεντρώνεται κυρίως στις γαστρεντερικές διαταραχές.

