Γερμανία: Έριξε «άκυρο» στα F-35 για τα Eurofighter

Μπορεί το stealth μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς F-35 να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα αεροσκάφη στον κόσμο, όμως η Γερμανία αποφάσισε να μην επιλέξει το αμερικανικό μαχητικό για την πολεμική Αεροπορία της, δίνοντας το «πράσινο φως» για την απόκτηση των Eurofighter.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης του αεροσκάφους, παραμένει μαζί το F-22, τα μοναδικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, κάτι που δεν εντυπωσίασε τη Γερμανία.

Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, το γερμανικό κοινοβούλιο προχώρησε στην ανάθεση συμβολαίου στην εταιρεία Airbus ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει την παράδοση τριάντα οκτώ μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, για τις ανάγκες της γερμανικής πολεμικής Αεροπορίας, κλείνοντας έτσι «την πόρτα» στις ΗΠΑ και στο ενδεχόμενο αγοράς των stealth μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Airbus, οι νέες και αναβαθμισμένες εκδόσεις των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, θα επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα να επιχειρούν εναρμονισμένα με το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος έκτης γενιάς από το πρόγραμμα FCAS (Future Combat Air System).

Ωστόσο, ένας ακόμα πολύ σημαντικός, για τα κριτήρια και τη νοοτροπία της Γερμανίας, είναι το ότι η επιλογή των Eurofighter θα παρέχει στο Βερολίνο την πλήρη αυτονομία στη χρήση, τη συντήρηση και την εφαρμογή των δεδομένων από τα μαχητικά αεροσκάφη, αποκτώντας έτσι στρατηγική αυτονομία, καθώς επίσης και τη δημιουργία χιλιάδων ακόμα θέσεων εργασίας.

Αυτό επιβεβαιώνουν και αρκετοί αναλυτές και εμπειρογνώμονες, που υποστηρίζουν ότι εάν η Γερμανία αποκτούσε τα F-35, τότε υπό μια άποψη θα «έχανε» την κυριαρχία της στην κατασκευή και παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών, ενώ θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους Αμερικανούς εταίρους της.