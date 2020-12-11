search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 11:07
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2020 18:07

Γερμανία: Έριξε «άκυρο» στα F-35 για τα Eurofighter

11.12.2020 18:07
Γερμανία: Έριξε «άκυρο» στα F-35 για τα Eurofighter - Media
 
Μπορεί το stealth μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς F-35 να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά και επικίνδυνα αεροσκάφη στον κόσμο, όμως η Γερμανία αποφάσισε να μην επιλέξει το αμερικανικό μαχητικό για την πολεμική Αεροπορία της, δίνοντας το «πράσινο φως» για την απόκτηση των Eurofighter.
 
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης του αεροσκάφους, παραμένει μαζί το F-22, τα μοναδικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, κάτι που δεν εντυπωσίασε τη Γερμανία.
 
Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, το γερμανικό κοινοβούλιο προχώρησε στην ανάθεση συμβολαίου στην εταιρεία Airbus ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει την παράδοση τριάντα οκτώ μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, για τις ανάγκες της γερμανικής πολεμικής Αεροπορίας, κλείνοντας έτσι «την πόρτα» στις ΗΠΑ και στο ενδεχόμενο αγοράς των stealth μαχητικών αεροσκαφών F-35.
 
Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Airbus, οι νέες και αναβαθμισμένες εκδόσεις των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, θα επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό τη διαλειτουργικότητα και την ικανότητα να επιχειρούν εναρμονισμένα με το μελλοντικό ευρωπαϊκό αεροσκάφος έκτης γενιάς από το πρόγραμμα FCAS (Future Combat Air System).
 
Ωστόσο, ένας ακόμα πολύ σημαντικός, για τα κριτήρια και τη νοοτροπία της Γερμανίας, είναι το ότι η επιλογή των Eurofighter θα παρέχει στο Βερολίνο την πλήρη αυτονομία στη χρήση, τη συντήρηση και την εφαρμογή των δεδομένων από τα μαχητικά αεροσκάφη, αποκτώντας έτσι στρατηγική αυτονομία, καθώς επίσης και τη δημιουργία χιλιάδων ακόμα θέσεων εργασίας.
 
Αυτό επιβεβαιώνουν και αρκετοί αναλυτές και εμπειρογνώμονες, που υποστηρίζουν ότι εάν η Γερμανία αποκτούσε τα F-35, τότε υπό μια άποψη θα «έχανε» την κυριαρχία της στην κατασκευή και παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών, ενώ θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους Αμερικανούς εταίρους της.
 
Πηγή: onalert.gr
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katerina-lechou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία» (Video)

giatroi-psifiakos-voithos
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του γιατρού: O ψηφιακός βοηθός στα χέρια τους

xritodoulidisi new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζεσταίνεται ξανά ο διάλογος για το Κυπριακό

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν… βυθίζεται: Ιστορικό χαμηλό στις δημοσκοπήσεις για τον Γάλλο πρόεδρο, οριακά με διψήφιο ποσοστό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 11:05
katerina-lechou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λέχου: «Το να προσέχεις την εμφάνισή σου είναι πολιτισμός, δεν είναι κοκεταρία» (Video)

giatroi-psifiakos-voithos
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του γιατρού: O ψηφιακός βοηθός στα χέρια τους

xritodoulidisi new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζεσταίνεται ξανά ο διάλογος για το Κυπριακό

1 / 3