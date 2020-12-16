Πίτερ Νάιγκαρντ: Συνελήφθη ο μεγιστάνας της μόδας για μαστροπεία και κακοποίηση 57 γυναικών

Συνελήφθη ο γνωστός επιχειρηματίας μόδας Πίτερ Νάιγκαρντ (Peter Nygard) στον Καναδά και βρίσκεται αντιμέτωπος με έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες για μαστροπεία και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα παρόμοια με εκείνα του Τζέφρι Επστάιν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καναδά ανακοίνωσε ότι ο 79χρονος Πίτερ Νάιγκαρντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για «εκβιασμό, σεξουαλική διακίνηση και συναφή εγκλήματα που τελέστηκαν την τελευταία δεκαετία, ενώ τα αδικήματά του έχουν διαπραχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις Μπαχάμες και τον Καναδά».

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι ότι ο μεγιστάνας της μόδας χρησιμοποίησε τους πόρους της εταιρείας του «για να στρατολογεί και να κυκλοφορεί με ενήλικες και ανήλικες γυναίκες για προσωπική σεξουαλική ικανοποίηση και για τη σεξουαλική ικανοποίηση φίλων και συνεργατών του».

Ο Πίτερ Νάιγκαρντ, λέγεται ότι, είναι φίλος με τον Βρετανό πρίγκιπα Andrew (ο μικρός γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ), ο οποίος ήταν και στη λίστα των «φίλων» του αποθανόντα και καταδικασμένου για ανάλογα σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρίγκιπας Andrew διανυκτέρευε συχνά με τον Νίγκαρντ στην έπαυλή του, στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Νάιγκαρν τείχε στόχο γυναίκες και κορίτσια κάτω των 18 χρόνων που προέρχονταν από χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων και είχαν ιστορικό κακοποίησης. Ο Νάιγκαρντ, λέγεται, ότι έδινε ναρκωτικά στις γυναίκες και στα ανήλικα κορίτσια πριν τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά, πράγμα που «μερικές φορές γινόταν βίαια». Όσες δεν συμμορφώνονταν στις απαιτήσεις του δέχονταν σκληρές επιθέσεις και χειροδικίες. Κατηγορείται επίσης ότι εκφόβιζε τα θύματά του για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους «μέσω απειλών, ψευδών υποσχέσεων για ευκαιρίες στο χώρο του μόντελινγκ και εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, επίσης τις δωροδοκούσε, ενώ χρησιμοποιούσε και άλλα μέσα, όπως συνεχή παρακολούθηση, περιορισμό των κινήσεών τους, ακόμα και απομόνωση».

Ο Φινλανδό-καναδός πολυεκατομμυριούχος συνελήφθη στο Γουίνιπεγκ τη Δευτέρα και εμφανίστηκε στο δικαστήριο την επόμενη. Ο Νάιγκαρντ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι ο πελάτης του θα «δικαιωθεί» στο δικαστήριο. Οι αμερικανικές αρχές ζητούν επί του παρόντος την έκδοσή του.

Το κατηγορητήριο συντάχτηκε έπειτα από αγωγή που ασκήθηκε εναντίον του από 57 γυναίκες που ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Μία από τις ενάγουσες υποστηρίζει ότι ο Νάιγκαρντ την βίασε το 2004, όταν ήταν 16 ετών! Στα τέλη Φεβρουαρίου, το FBI και το NYPD πραγματοποίησαν επιδρομές στα γραφεία της Νάιγκαρντ στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο έρευνας για διακίνηση γυναικών.

Αναφορές όσων γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στον χώρο λένε ότι, τα ιδιωτικά πάρτι του Νάιγκαρντ είχαν μια εντυπωσιακή ομοιότητα με εκείνα του Έπσταϊν, με ρέπλικα ναό των Μάγια, ντίσκο με μπάρα, και εντυπωσιακά γλυπτά ζώων – αντικείμενα που θυμίζουν το περίφημο νησί «Lolita» του Έπσταϊν. Σήμερα η εταιρία «Nygård» παράγει ενδύματα δέκα διαφορετικών εμπορικών σημάτων, που πωλούνται σε αλυσίδες λιανικής πώλησης στον Καναδά και στις ΗΠΑ

Ποιος είναι ο Πίτερ Νάιγκαρντ

Ο Φινλανδοκαναδός Πίτερ Νίγκαρντ έχει μια ζωή πολυτάραχη και κυρίως πολυέξοδη: Τέσσερεις γάμοι, 7 παιδιά, διαζύγια, διατροφές και πάντα πλάι του, όμορφες και νεαρές γυναίκες ή διάσημες όπως η Πάμελα Άντερσον. Την δεκαετία του 80 κατηγορήθηκε τρεις φορές για σεξουαλικές επιθέσεις κατά υπαλλήλων του αλλά δεν καταδικάστηκε. Ο παράδεισος του Νάιγκαρντ είναι το νησί στις Μπαχάμες όπου έχει χτίσει πολυτελείς κατοικίες προς ενοικίαση. Ο επιχειρηματίας διαθέτει τηλεοπτικό σταθμό μόδας, περιοδικά, δικά του αεροπλάνα και ελικόπτερα. Το νησί «Nygard Cay» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σε όλο τον κόσμο. Είναι 5 στρέμματα και αγοράστηκε το 1987. Διαθέτει πολυτελή δωμάτια, πισίνες, μαρίνες, γήπεδα τένις και βόλει, τζαγκούτσι και κινηματογράφο. Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν οι Sean Connery, Oprah Winfrey, Robert DeNiro και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush.

Η προσωπική περιουσία του Νάιγκαρντ αγγίζει το 1 δισ. δολάρια. Οι Φινλανδοί γονείς του ήταν αρτοποιοί που μετανάστευσαν στον Καναδά το 1952. Εκείνος ξεχώρισε από τα άλλα 6 αδέρφια του και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα με πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το 1967 αγόρασε με δάνειο μια μικρή επιχείρηση γυναικείων ενδυμάτων την οποία γιγάντωσε γρήγορα. Η έδρα της είναι ο Καναδάς και έχει καταστήματα σε Τορόντο, Οντάριο, Νέα Υόρκη και Μανχάταν ενώ σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους «οίκους μόδας» του κόσμου που εμπορεύεται εκτός από ρούχα και αξεσουάρ.

Πηγή: ethnos.gr