14.02.2021 06:40

Μετά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δύο πιθανά κρούσματα Έμπολα στη Γουινέα

Μετά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δύο πιθανά κρούσματα Έμπολα στη Γουινέα

 

Δύο «πιθανά κρούσματα του Έμπολα» εντοπίστηκαν στη Γουινέα, ανακοίνωσε χθες ο γενικός διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για δύο πιθανά κρούσματα Έμπολα στη Γουινέα-Κονακρί», ανέφερε ο επικεφαλής του Οργανισμού με tweet του, προσθέτοντας ότι η «επιβεβαιωτική εξέταση» βρίσκεται «σε εξέλιξη».

Ο υπουργός Υγείας της Γουινέας είχε δηλώσει νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέσσερα άτομα πέθαναν από αυτόν τον αιμορραγικό πυρετό στη χώρα του, την πρώτη αναφερόμενη επανεμφάνιση της νόσου στη Δυτική Αφρική, από όπου ξεκίνησε η χειρότερη επιδημία στην ιστορία αυτού του ιού (2013-2016).

Υπενθυμίζεται ότι δύο θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο Έμπολα έχουν καταγραφεί πλέον στην περιοχή του ανατολικού τμήματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό όπου επανεμφανίστηκε πρόσφατα ο ιός, σύμφωνα με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη χώρα.

Τη 10η Φεβρουαρίου καταγράφηκε δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα του Έμπολα στον τομέα Μασόγια. Επρόκειτο για «μια αγρότισσα 60 ετών, που πέθανε τη 10η Φεβρουαρίου 2021 και είχε επιδημιολογική σύνδεση με το πρώτο κρούσμα», στον τομέα του Μπιένα, στην επαρχία Βόρειο Κίβου (ανατολικά), διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

