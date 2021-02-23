NASA: Το κρυφό μήνυμα στο αλεξίπτωτο του Perseverance Rover

Οι χρήστες του διαδικτύου ισχυρίζονται ότι αποκωδικοποίησαν ένα κρυφό μήνυμα που εμφανίζεται στο αλεξίπτωτο που χρησιμοποιήθηκε στην προσεδάφιση του Perseverance Rover στον Άρη την περασμένη εβδομάδα.

Ισχυρίζονται ότι το μήνυμα αυτό είναι η φράση «Τολμήστε τα αξιοσημείωτα πράγματα» (Dare mighty things) – που χρησιμοποιήθηκε ως σύνθημα από το εργαστηριο Jet Propulsion Laboratory της Nasa και κωδικοποιήθηκε στο αλεξίπτωτο χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο ως δυαδικό κώδικα υπολογιστή που αντιπροσωπεύει γράμματα.

Οι χρήστες του Reddit και του Twitter παρατήρησαν ότι το κόκκινο και άσπρο μοτίβο στο αλεξίπτωτο φαινόταν σκόπιμο και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει το ένα και το λευκό το μηδέν. Κάθε ένας από τους ομόκεντρους δακτυλίους στο σχέδιο του αλεξίπτωτο αντιπροσωπεύει μία από τις λέξεις.

Για παράδειγμα, επτά άσπρες ρίγες, μια κόκκινη λωρίδα και έπειτα δύο άλλες άσπρες ρίγες αντιπροσωπεύουν 0000000100, το δυαδικό για τέσσερα. Προσθέτοντας 64 σε αυτό δίνει 68, ο κωδικός ASCII για το γράμμα D.

Το σχέδιο στο εξωτερικό άκρο του αλεξίπτωτο πιστεύεται επίσης ότι αντιπροσωπεύει 34 ° 11’58 “N 118 ° 10’31” W, δηλαδή τη γεωγραφική τοποθεσία του Jet Propulsion Laboratory.

looks like “dare mighty things” is the parachute code from the @NASAJPL perseverance rover the phrase is on signs all around JPL (e.g. the EDL War Room) redditor, /u/rdtwt1, put together a python script for the solve I added some comments and a diagram to explain what the code https://t.co/w67mRey5Bl pic.twitter.com/ulUdtX5Uco — adithya (@adithya_balaji) February 23, 2021

Η προέλευση και ο σκοπός του μηνύματος

Η φράση προέρχεται από μια ομιλία του Θίοντορ Ρούζβελτ το 1899, στην οποία είπε: «Πολύ καλύτερα είναι να τολμήσουμε αξιοσημείωτα πράγματα, να κερδίσουμε ένδοξους θριάμβους, αν και ελεγμένους από την αποτυχία, από το να κατατασσόμαστε σε αυτά τα φτωχά πνεύματα που ούτε απολαμβάνουν πολύ ούτε υποφέρουν πολύ, επειδή ζουν στο γκρίζο λυκόφως που δεν ξέρει ούτε τη νίκη ούτε την ήττα».

Ενώ το μοτίβο έχει επιστημονικό σκοπό, επιτρέπει τον έλεγχο της παρακολούθησης της αποστολής καθώς είναι ορατή η γωνία στην οποία κατασκευάστηκε το αλεξίπτωτο, ακόμα και αν έχει περιστραφεί – κατά τη διάρκεια της προσεδάφισης.

Εκπρόσωπος της NASA είπε: «Μερικές φορές αφήνουμε μηνύματα στη δουλειά μας για να τα εντοπίσουν άλλοι. Σας προσκαλούμε λοιπόν να το προσπαθήσετε και να δείξετε τη δουλειά σας».

Η NASA έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως τη φράση σε συνδυασμό με τις αποστολές της στον Άρη.

“It’s a feeling of being very fortunate at the end… that I get to work at a place with people who are both great engineers and great people, and we still get to dare mighty things together.” – @NASAJPL‘s Al Chen describes today’s #CountdownToMars landing. pic.twitter.com/KPKSgxzYMm — NASA (@NASA) February 18, 2021