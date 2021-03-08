Έντι Μέρφι: Στροφή στην stand-up κωμωδία

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast στο SiriusXM του Κέβιν Χάρτ, «Comedy Gold Minds with Kevin Hart», ο Έντι Μέρφι υπονόησε ότι σκέφτεται να επιστρέψει στην σκηνή της stand-up κωμωδίας στο εγγύς μέλλον.
Πριν από την επιτυχία του στο Χόλιγουντ και τη συμμετοχή στο Saturday Night Live, ο Έντι Μέρφι ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς stand-up κωμικούς. Τώρα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, αποκάλυψε ότι η επιστροφή στην σκηνή μπορεί να επίκειται.
Στο podcast, ο Χαρτ ακούγεται να αστειεύεται με τον Μέρφι, «Έντι, δεν μου αρέσει να μιλάω πλέον για τη stand-up κωμωδία. Δεν πέφτω στην παγίδα. Σε βαρέθηκα… Κάθε φορά που μιλάμε, με αφήνει με μια πληροφορία και νιώθω σαν να έχω κερδίσει χρυσό».
Ο Εντι Μέρφι απαντά στον Κέβι Χαρτ, επιβεβαιώνοντας μια stand-up comedy εμφάνιση στο μέλλον. Ο ηθοποιός υπογραμμίζει: «Το σχέδιό μου ήταν να κάνω τα Dolemite, Saturday Night Live, Coming 2 America και μετά να κάνω stand-up κωμωδία. Και μετά η πανδημία χτύπησε και έκλεισαν όλα. Θα ήμουν έξω δουλεύοντας για την παράσταση. Όταν η πανδημία τελειώσει και είναι ασφαλές για όλους να βγουν, τότε το σχέδιο είναι να προχωρήσω» αναφέρει.
Η ταινία «Coming 2 America» η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του Έντι Μέρφι του 1998 «Coming to America» κυκλοφόρησε στο Amazon Prime.
