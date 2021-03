Άγνωστες πτυχές της ζωής της αποκαλύπτει η Σάρον Στόουν στα νέα της απομνημονεύματα με τίτλο «The Beauty of Living Twice».

Μεταξύ άλλων, η 63χρονη ηθοποιός μιλά για το εγκεφαλικό που υπέστη 20 χρόνια πριν, που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή, ενώ ισχυρίζεται ότι στην τρυφερή παιδική της ηλικία, τόσο η ίδια όσο και η αδερφή της υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον παππού τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, η διάσημη ηθοποιός περιγράφει στο βιβλίο της τον τρόπο με τον οποίο ο παππού της οδήγησε την ίδια και την αδερφή της σε ένα δωμάτιο όταν ήταν παιδιά, με τη γιαγιά τους να κλειδώνει την πόρτα. Όπως καταγγέλλει, ο ηλικιωμένος Κλάρενς Λόσον ασέλγησε πάνω τους.

“Ένιωσα ικανοποίηση όταν πέθανε ο παππούς μου”

Όταν ο παππούς της Σάρον Στόουν πέθανε, η ίδια ήταν πια 14 χρονών. «Με πλημμύρισε ξαφνικά ένα αίσθημα αλλόκοτης ικανοποίησης από τη γνώση ότι είχε επιτέλους είχε πεθάνει. Κοίταξα την Κέλι και εκείνη κατάλαβε. Ήταν 11 και αυτό είχε πια τελειώσει» εξομολογείται.

Την ίδια χρονιά, η ηθοποιός είχε ένα σοβαρό ατύχημα στην ιππασία που της άφησε ένα μεγάλο σημάδι στο λαιμό. «Αισθάνομαι περήφανη για τα σημάδια μου. Ακόμα κι αυτά που δεν μπορεί να δει κανείς» τονίζει.

