«Φωτιά» έχουν πάρει οι φήμες ότι ο γνωστός ράπερ Lil Wayne ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του, Denise Bidot.

Ο 38χρονος σταρ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι ο Dwayne Michael Carter, Jr., έγραψε στο Twitter την Τρίτη μια ανάρτηση που υπαινίχθηκε μια πιθανή ένωση με το μοντέλο.

Happiest man alive! Today is the beginning of our forever. Forever?? Forever, ever?? FOREVER EVER!!!!! The Carters.