Στο Ηνωμένο Βασίλειο σκίζει. Αλλά και οι ΗΠΑ δεν πάνε πίσω. Ο λόγος για το ριάλιτι σόου «I’m celebrity… get me out of here» που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα από τον ΑΝΤ1.

Το «I’m celebrity… get me out of here» θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη σεζόν από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 στην έκδοση «The Castel Edition».

Οι διάσημοι διαγωνιζόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα στοιχεία της φύσης και ένα σωρό ακόμα δυσκολίες σε ένα μισοερειπωμένο μεσαιωνικό κάστρο στην Πολωνία και… όποιος αντέξει, άντεξε. Οι υπόλοιποι θα αναφωνήσουν «I’m celebrity… get me out of here».

Για την ιστορία, η εκπομπή, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το 2012, είναι από τις πιο «δύσκολες» για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκτίθενται σε ακραίες κακουχίες. «Κυκλοφορεί» σε εκδοχές -το «The Castel Edition» είναι μία από αυτές- και έχει διχάσει το κοινό στις χώρες όπου προβάλλεται.

Τα ονόματα του παρουσιαστή και των συμμετεχόντων παραμένουν ακόμα άγνωστα.

