H Lady Gaga αποκάλυψε ότι κατέρρευσε ψυχικά σαν αποτέλεσμα της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη και είχε ως αποτέλεσμα να μείνει έγκυος.

Όπως ανέφερε η διάσημη μουσικός, ήταν 19 ετών όταν έπεσε θύμα βιασμού από έναν μουσικό παραγωγό υπό την απειλή ότι θα της έκαιγε το μουσικό υλικό της αν δεν έβγαζε τα ρούχα της.

lady gaga is one of the most strongest women i have ever met 😔 WE LOVE YOU GAGA pic.twitter.com/vvfetvQrkL