Το ιταλικό hard rock συγκρότημα Maneskin «έκλεψε τις καρδιές» του κοινού που παρακολουθούσε το διαγωνισμό της Eurovision και με το τραγούδι «Zitti e Buoni» κέρδισε τον διαγωνισμό.

Ωστόσο, τώρα το συγκρότημα κατηγορείται ότι… έκλεψε και κάτι ακόμα: τη μελωδία του τραγουδιού «You Want It, You’ve Got It», των The Vendettas από το 1992. Ολλανδικός ραδιοφωνικός σταθμός ισχυρίστηκε ότι οι ομοιότητες μεταξύ των δύο μουσικών κομματιών είναι μεγάλες και μάλιστα, κάλεσε τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Joris Linssen, για να δουν αν είναι ενήμερος, και εκείνος επιβεβαίωσε την ομοιότητα.

Όπως είναι γνωστό, στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση, ενώ υπάρχει και το γνωμικό ότι η μίμηση είναι η ύψιστη μορφή κομπλιμέντου, ωστόσο, πάντα υπάρχει και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν τα μέλη των The Vendettas σκοπεύουν να προσφύγουν κατά των Maneskin.

Photo: Facebook

