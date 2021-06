Ένα βίντεο που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο πριν από δύο ημέρες και φάνηκε να είναι απειλητικό προς τον Έλον Μασκ, με αφορμή τις διάφορές παρεμβάσεις του, οι οποίες προκαλούν αναταράξεις στις αγορές των κρυπτονομισμάτων φάνηκε να προέρχεται από τους hacktivists με την επωνυμία «Anonymous».

To βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube και έχει διάρκεια περίπου τέσσερα λεπτά. Με την γνωστή παραποιημένη φωνή ξεκινά ένας μονόλογος ως εξής: «Αυτό είναι ένα μήνυμα από τους Ανωνύμους για τον Elon Musk». Στη συνέχεια γίνονται συνεχείς αναφορές για ένα πλούσιο άτομο με ισχυρή ναρκισσιστική διάθεση που αναζητά συνεχώς να προσελκύει την προσοχή των MME και ειδικότερα του διαδικτύου.

«Ο Musk έχει καταστρέψει ζωές με τα ανεύθυνα tweets του που προκάλεσαν πανικό στις αγορές των κρυπτονομισμάτων», αναφέρεται στο βίντεο και συνεχίζει εξαπολύοντας κατηγορίες για παιδιά που εργάζονται σε ορυχεία λιθίου, σε εμπλοκή του σε πραξικοπήματα, μέχρι και πως έχει αυτοανακηρυχθεί σε Αυτοκράτορα του πλανήτη Άρη.

Το βίντεο κλείνει ως εξής: «Είμαστε οι Anonymous! Είμαστε Λεγεώνα! Να μας περιμένεις». Από την πλευρά του ο Μασκ δεν έχει απαντήσει ευθέως παρά μόνο με το παρακάτω tweet που λέει: «Μην σκοτώνεις αυτό που μισείς. Σώσε αυτό που αγαπάς».

Don’t kill what you hate,

Save what you love — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έχει υπάρξει εμπλοκή σχετικά με το αν το βίντεο αναρτήθηκε από την ομάδα «Anonymous» ή από κάποιους άλλους. Ο πλέον δημοφιλής λογαριασμός των Anonymous στο Twitter, YourAnonNews, με περίπου 6,7 εκατομμύρια ακολούθους έχει ήδη αρνηθεί ότι βρίσκεται πίσω από το βίντεο. Στην ερώτηση, δε, αν μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το βίντεο αναρτήθηκε από αυτούς, η απάντησή τους στο Twitter ήταν η εξής: «Και πάλι, ευχόμαστε τα καλύτερα – αλλά όχι».

Επίσης, ο λογαριασμός των Anonymous, @BscAnon, ο οποίος λέει ότι αντιτίθεται στη «κακοβουλία που επικρατεί στον χώρο των κρυπτονομισμάτων» αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. «Για τα πρακτικά, δεν είναι δικό μας το βίντεο για τον Έλον Μασκ», αναφέρει σε ανάρτησή του.

That Is Not Our Video To Elon Musk for the record. — Anonymous (@BscAnon) June 5, 2021

Εν τω μεταξύ, το YourAnonCentral, ένας λογαριασμός με 5,9 εκατομμύρια ακολούθους που φαίνεται να ισχυρίζεται ότι έχει σχέση με την κολεκτίβα των χάκερς, επισημαίνει ότι το βίντεο είναι από τους Anonymous. Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό τους της 5ης Ιουνίου, οι YourAnonCentral αναφέρουν: «Η ομάδα των χάκερς Anonymous ανήρτησε ένα βίντεο που προκαλεί τον αχρείο δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ. Οι Anonymous δεν έχασαν χρόνο και εξέθεσαν τον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο».

Παιχνίδια κερδοσκοπίας: Καταβαραθρώνεται το bitcoin με ένα tweet του Ίλον Μασκ

Bitcoin: Ο Ίλον Μασκ έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην τιμή

Χαμός στις χρηματαγορές από τις… κατσίκες του ιδρυτή του Facebook