search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 01:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

12.06.2021 00:03

Euro 2020: Με το δεξί η Ιταλία στο «Ολίμπικο» – 3-0 την Τουρκία (Videos)

12.06.2021 00:03
italy-euro2020

Με 3-0 επικράτησε η Ιταλία επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα του Euro 2020 στο στάδιο Ολίμπικο της Ρώμης.

Το σύνολο του Ρομπέρτο Μαντσίνι με παραγωγικό τον Μπεράρντι και καθοριστικό τον Ιμόμπιλε αλλά και τον γνώριμο Ινσίνιε, ξεκίνησε με το δεξί στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ της Τουρκίας, για να κάνει το 2-0 ο Τσίρο Ιμόμπιλε μετά από επαναφορά της μπάλας και τον Ινσίνιε να γράφει το τελικό 3-0.

Με το… στήθος ο Ντεμιράλ από σέντρα του Μπεράρντι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του δικού του τερματοφύλακα για το 1-0 της Ιταλίας στο 53ο λεπτό.

Με τον τρόπο που βγάζει το ψωμί του στην Serie A, ο Τσίρο Ιμόμπιλε κάνει το ίδιο και για την Σκουάντρα Ατζούρα για το 2-0 στο 66ο λεπτό.

Λάθος διώξιμο του Τσακίρ, εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας από την Ιταλία και ο Ινσίνιε με μαγικό σουτ τιμωρεί τον Τούρκο τερματοφύλακα για το 3-0 στο 79ο λεπτό.

Η ομάδα του Μαντσίνι έφτασε τα 28 σερί ματς αήττητη, έχοντας 23 νίκες και πέντε ισοπαλίες σε αυτά, ξεκίνησε ιδανικά το Euro με ωραίο ποδόσφαιρο και γκολ, έδειξε πως όχι μόνο πρέπει να την υπολογίζουμε, αλλά να τη συγκαταλέγουμε στα φαβορί του θεσμού.

Ιταλία: (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα – Φλορέντσι, Κιελίνι, Μπονούτσι, Σπινατσόλα – Λοκατέλι (73′ Κριστάντε), Ζορζίνιο, Μπαρέλα – Μπεράρντι, Ιμόμπιλε (80′ Μπελότι), Ινσίνιε (80′ Κιέζα).

Τουρκία: (Σενιόλ Γκιουνές): Τσακίρ – Τσελίκ, Σογιουντσού, Ντεμιράλ, Μεράς – Γιοκουσλού (64′ Καβετσί), Γιαζιτσί, Τουφάν (64′ Αϊχάν) – Καραμάν, Γιλμάζ, Τσαλχάνογλου.

Euro 2020: Αγώνες, πόλεις, φαβορί και… Σταχτοπούτες

Euro 2020: Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «πείραμα»

Μυθικός Τσιτσιπάς: Ο πρώτος Έλληνας σε τελικό Grand Slam (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Greg-Biffle
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

nosokomeio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στα Χανιά

vinda aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης – Φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

brussels daneio
ΚΟΣΜΟΣ

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

Nina Kasimati
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες - Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

pappas anna karaxalios famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 01:27
Greg-Biffle
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

nosokomeio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στα Χανιά

vinda aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

1 / 3