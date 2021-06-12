Euro 2020: Με το δεξί η Ιταλία στο «Ολίμπικο» – 3-0 την Τουρκία (Videos)

Με 3-0 επικράτησε η Ιταλία επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα του Euro 2020 στο στάδιο Ολίμπικο της Ρώμης.

Το σύνολο του Ρομπέρτο Μαντσίνι με παραγωγικό τον Μπεράρντι και καθοριστικό τον Ιμόμπιλε αλλά και τον γνώριμο Ινσίνιε, ξεκίνησε με το δεξί στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ της Τουρκίας, για να κάνει το 2-0 ο Τσίρο Ιμόμπιλε μετά από επαναφορά της μπάλας και τον Ινσίνιε να γράφει το τελικό 3-0.

Με το… στήθος ο Ντεμιράλ από σέντρα του Μπεράρντι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του δικού του τερματοφύλακα για το 1-0 της Ιταλίας στο 53ο λεπτό.

Με τον τρόπο που βγάζει το ψωμί του στην Serie A, ο Τσίρο Ιμόμπιλε κάνει το ίδιο και για την Σκουάντρα Ατζούρα για το 2-0 στο 66ο λεπτό.

Λάθος διώξιμο του Τσακίρ, εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας από την Ιταλία και ο Ινσίνιε με μαγικό σουτ τιμωρεί τον Τούρκο τερματοφύλακα για το 3-0 στο 79ο λεπτό.

Η ομάδα του Μαντσίνι έφτασε τα 28 σερί ματς αήττητη, έχοντας 23 νίκες και πέντε ισοπαλίες σε αυτά, ξεκίνησε ιδανικά το Euro με ωραίο ποδόσφαιρο και γκολ, έδειξε πως όχι μόνο πρέπει να την υπολογίζουμε, αλλά να τη συγκαταλέγουμε στα φαβορί του θεσμού.

Ιταλία: (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα – Φλορέντσι, Κιελίνι, Μπονούτσι, Σπινατσόλα – Λοκατέλι (73′ Κριστάντε), Ζορζίνιο, Μπαρέλα – Μπεράρντι, Ιμόμπιλε (80′ Μπελότι), Ινσίνιε (80′ Κιέζα).

Τουρκία: (Σενιόλ Γκιουνές): Τσακίρ – Τσελίκ, Σογιουντσού, Ντεμιράλ, Μεράς – Γιοκουσλού (64′ Καβετσί), Γιαζιτσί, Τουφάν (64′ Αϊχάν) – Καραμάν, Γιλμάζ, Τσαλχάνογλου.

