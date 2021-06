Συνάντηση με τον με τον Εμανουέλ Μακρόν και την Μπριζίτ στο Μέγαρο Ελιζέ στο Παρίσι είχε ο Τζάστιν Μπίμπερ ο οποίος έγινε δεκτός με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μάλιστα, πρόκειται για μια συνάντηση που ζήτησε ο Τζάστιν Μπίμπερ με αφορμή το ταξίδι του στο Παρίσι, προκειμένου να μιλήσουν για «θέματα που αφορούν τη νεολαία».

Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, η συνάντηση αυτή φαίνεται να αιφνιδίασε τα γαλλικά πρακτορεία, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε την Ημέρα της Μουσικής (Fête de la musique) στη Γαλλία.

This shot from Bieber's visit with Macron is my favorite. pic.twitter.com/pPEgH1A4JX