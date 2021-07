Καλοκαίρι και τα προγράμματα των τηλεοπτικών καναλιών χαμηλώνουν τους τόνους. Ωστόσο στα παρασκήνια υπάρχει οργασμός προετοιμασιών για την καινούργια σεζόν.

Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, για παράδειγμα, την Δευτέρα αποφασίζεται οριστικά αν θα συνδράμει το δίδυμο Κοτταρίδης – Πιτταράς μία γυναίκα δημοσιογράφος προκειμένου να ανανεωθεί η πρωινή εκπομπή. Προβάδισμα έχει δημοσιογράφος από τον ΣΚΑΪ.

Παραμένουμε Ραδιομέγαρο: Ο Κωστής Μαραβέγιας θα παρουσιάσει μία πολύ ζωντανή εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι, η οποία θα έχει επιθεωρησιακά στοιχεία γι αυτό και αναζητείται ένα πρόσωπο που θα συμμετέχει στη νέα εκπομπή. Από Δευτέρα οι αποφάσεις.

Δεν έχει ακόμη γίνει σαφές το αν θα συνεχιστεί η εκπομπή «Στα τραγούδια λέμε ναι» καθώς μαζί με το «Μουσικό Κουτί», το οποίο είναι σίγουρο, ο λογαριασμός είναι τρεις μουσικές εκπομπές, οι οποίες είναι μάλλον πολλές.

Τέλος ο Νίκος Κοκλώνης, με φωτογραφία του από την παραλία της Ψαρούς στην Μύκονο ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του «Just the two of us». Σε ποιο κανάλι, κανείς δεν γνωρίζει. Εάν στοιχήματιζε κάποιος θα πόνταρε ή Mega ή Αlpha.

