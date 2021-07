Στην μακρά και επιτυχημένη καριέρα του, ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, θεωρείται ότι αναβίωσε τις ταινίες τρόμου, τις ταινίες με υπερήρωες και τις λεγόμενες «buddy movies».

Όπως έγινε γνωστό από την σύζυγό του και τον μάνατζέρ του, ο Ντόνερ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, χωρίς να γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Ο Ντόνερ ξεκίνησε την καριέρα του από την τηλεόραση, όπου σκηνοθέτησε επεισόδια σε σειρές όπως οι «The Twilight Zone», «The Man from U.N.C.L.E.» και «Perry Mason».

Το 1976 γύρισε την υποβλητική ταινία τρόμου «Η προφητεία», για τον ερχομό του αντίχριστου στη γη, με πρωταγωνιστές τον Γκρέγκορι Πεκ και τη Λι Ρέμικ, η οποία ήταν υποψήφια για δύο Όσκαρ.

Το 1978 γύρισε τον πρώτο «Σούπερμαν» με πρωταγωνιστή τον αείμνηστο Κρίστοφερ Ριβ, ταινία που κυριολεκτικά «έσπασε» το box office και αναβίωσε το είδος των ταινιών με υπερήρωες.

Το 1987 γύρισε το πρώτο «Φονικό Όπλο» με τους Μελ Γκίμπσον και Ντάνι Γκλόβερ. Οι συνολικά τέσσερις ταινίες της σειράς είχαν κέρδη περίπου μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Ντόνερ, εκτός από σκηνοθέτης ήταν και πολύ επιτυχημένος παραγωγός, καθώς είχε την ευθύνη της σειράς «X-Men», αλλά και άλλων μεγάλων επιτυχιών στο Χόλιγουντ.

