Λατρεύει να αλλάζει το look της, ενώ πολλές φορές την έχουμε δει να πειραματίζεται με την εμφάνισή της.

Ο λόγος για την Πηνελόπη Αναστασοπούλου η οποία τόλμησε ακόμα μια αλλαγή, κόβοντας τα άλλοτε μακριά μαλλιά της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε, μάλιστα, μια φωτογραφία στο Instagram με το νέο της look, εισπράττοντας δεκάδες θετικά σχόλια.

“Change is my middle name.. (Η αλλαγή είναι το μεσαίο μου όνομα). ‘Η όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια αντί για φράουλες, φτιάξε μια γαμ@τη λεμονάδα” έγραψε για λεζάντα.

