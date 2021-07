Μέσα σε δυο μόλις εβδομάδες σχεδόν πενταπλασιάστηκε ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων των επτά ημερών, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την τακτική ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας για την πορεία της Covid-19.

«Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων παρέμεινε σταθερά χαμηλή στα 26 χρόνια ενώ σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΕΟΔΥ το 80% των νέων κρουσμάτων το τελευταίο 15νθήμερο αφορά σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 39. Αρχικά το νέο πανδημικό κύμα αφορούσε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα νέους. Σήμερα δυο βδομάδες αργότερα βλέπουμε σημάδια σημαντικής διασποράς της λοίμωξης σε όλη την κοινωνία» είπε η κ. Παπαευαγγέλου.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.794 νέα κρούσματα κορωνοϊού, εκ των οποίων τα 1.190 εντοπίστηκαν στην Αττική. Σε ό,τι αφορά τις μεταλλάξεις, εντοπίστηκαν 281 νέα στελέχη της «Δέλτα» φτάνοντας στα 402 συνολικά, ενώ διπλασιάστηκαν τα στελέχη της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης.

Ακόμα έκανε γνωστό ότι αυξητική τάση εμφανίζει το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας ενώ έκανε λόγο και για αύξηση του αριθμού των «ορφανών» κρουσμάτων.

Όπως είπε: «Την εβδομάδα που μας πέρασε αυξήθηκε ο αριθμός των συμπολιτών μας που βρέθηκε να νοσούν και δεν μπορούν να εντοπίσουν ποιος τους κόλλησε δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν αναφέρουν έκθεση σε κάποιο γνωστό κρούσμα κι ούτε συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα υψηλού κινδύνου. Η παρατήρηση αυτή καθιστά σαφή τη μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα».

Πρόσθεσε ότι «ευτυχώς δεν βλέπουμε αύξηση κρουσμάτων σε ηλικίες άνω των 65» όμως όπως τόνισε «την τελευταία βδομάδα είδαμε μια σαφή αύξηση κρουσμάτων σε ενήλικες 55-64 ετών, ηλικακή ομάδα με εμβολιαστική κάλυψη κάτω από 70%».

Η Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε ακόμα μεταξύ άλλων ότι για να χαρούμε το καλοκαίρι πρέπει να γίνει άμεσος εμβολιασμός των άνω των 50 και οι νέοι να εμβολιαστούν πριν από τις διακοπές ενώ υπογράμμισε τη σημασία της διεξαγωγής των self test.

Από την πλευρά του ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι οι περιοχές Μυκόνου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και οι δήμοι Ίου, Θήρας και Πάρου είναι σε πορτοκαλί επίπεδο αυξημένης επιτήρησης με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του τεστινγκ λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

Στη Μύκονο ο αριθμός των κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί σε μία εβδομάδα από 77 σε 308 ενώ στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί και στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Το ίδιο χρονικό διάστημα τα κρούσματα έχουν υπερπενταπλασιαστεί στην Ίο, υπερδιπλασιαστεί στη Σαντορίνη και έχουν επταπλασιαστεί στην Πάρο.

Ο κ. Χαρδαλιάς συνέστησε προσοχή στους κατοίκους και στις Αρχές αυτών των νησιών ότι η περαιτέρω διασπορά του ιού πρέπει να αποφευχθεί. Έτσι, από το Σάββατο οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και στις τουριστικές επιχειρήσεις θα υποβάλλονται σε έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα, μία με self test και μια με rapid. Την ίδια υποχρέωση δύο τεστ την εβδομάδα θα έχουν τα μη εμβολιασμένα μέλη πληρώματος των πλοίων.



Για τις κατασκηνώσεις αποφασίστηκε:



– Αρνητικό τεστ rapid 48 ωρών ή PCR 72 ωρών για εργαζόμενους και κατασκηνωτές κατά την είσοδο,

-self test μία φορά την εβδομάδα για τα παιδιά,

– οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δύο τεστ την εβδομάδα: ένα self και ένα rapid

– δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια εκτός έκτακτης ανάγκης ή αποχώρησης παιδιού

Πώς διαμορφώνεται ο Επιδημιολογικός Χάρτης

Τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα εξετάστηκαν από την αρμόδια επιτροπή και αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του Επιδημιολογικού Χάρτη της χώρας ως εξής:

Οι Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Ιωαννίνων, Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Λάρισας ανεβαίνουν επίπεδο και μεταφέρονται στο πορτοκαλί (επίπεδο 3), όπως και οι δήμοι Σαλαμίνας και Πάρου οι οποίοι ανεβαίνουν κι αυτοί στο πορτοκαλί.

Επίσης επίπεδο ανεβαίνουν και οι Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Άνδρου, Αχαΐας, Κοζάνης, Τήνου, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Σύρου, Λέσβου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Αρκαδίας, Κεφαλληνίας και Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2. Στο ίδιο επίπεδο δηλαδή στο κίτρινο ανεβαίνουν και οι δήμοι Ικαρίας, Λέρου, Κύθνου, Λευκάδας, Μήλου, Σερίφου, Αντίπαρου και Χίου. Τέλος ο δήμος Λειψών πέφτει επίπεδο και μεταφέρεται στο πράσινο επίπεδο 1.

«Η αύξηση του ιικού φορτίου, που φαίνεται από την αύξηση των ενεργών κρουσμάτων καθώς έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, δείχνει ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε απόλυτη επιφυλακή. Να συνεχίσουμε να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες, να υποβαλλόμαστε συχνά σε διαγνωστικό έλεγχο και να προγραμματίσουμε τον εμβολιασμό μας -όσοι δεν το έχουμε κάνει ήδη- κλείνοντας το δικό μας ραντεβού «Ελευθερίας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς ποιοι παράγοντες οδηγούν σε τοπικές επιδημιολογικές εξάρσεις και πόσο κοντά «είμαστε» στη λύση των τοπικών lockdown στις επιβαρυμένες περιοχές ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Στις έξι περιοχές που κάναμε αναφορά είναι ξεκάθαρη η επιβάρυνση η επιδημιολογική και είμαστε ένα βήμα πριν πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα μέτρα, αν μπορέσουμε στα επόμενα εικοσιτετράωρα να συντονιστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και να γίνει αντιληπτό από όλους ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να στεγανοποιήσουμε όλα τα cluster και τις συρροές που υπάρχουν στις περιοχές αυτές».

Επιπλέον ανέφερε ότι το ζήτημα της μεγάλης διασποράς αφορά κυρίως τις νέες ηλικίες και το ζήτημα της διασκέδασης και των συναθροίσεων, κάτι που όπως τόνισε προκύπτει από την επιδημιολογική διερεύνηση του ΕΟΔΥ. «Δεν γίνεται η αναφορά αυτή για να στοχοποιήσουμε επιχειρήσεις ή τρόπους διασκέδασης. Έχουμε όλοι ανάγκη και από ψυχαγωγία και από διασκέδαση, αυτό που χρειάζεται όμως και είναι ξεκάθαρο για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τον πληθυσμό είναι ότι θα πρέπει να γίνεται με τους όρους, τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν», υπογράμμισε.

Την εκτίμηση ότι η αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως από τη μετάλλαξη Δ στη χώρα μας δείχνει ότι είναι πιο συχνή στους νέους και σχετίζεται με τη νυχτερινή διασκέδαση, διατύπωσε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Στην Ελλάδα, όπως είπε, σημειώθηκε αύξηση, αλλά δεν έχει επιβαρύνει το σύστημα Υγείας, καθώς τα περιστατικά είναι σχετικά ήπιας νόσησης σε σχέση με αυτά των προηγούμενων σταδίων. Στις ΜΕΘ έχει καταγραφεί μείωση της τάξης του 15%, ενώ οι νέες εισαγωγές είναι πάνω από 100 την ημέρα. Οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 4%.

Έχουν διατεθεί 35 εκατομμύρια συσκευές self test σε 4,5 εκατομμύρια πολίτες, ενώ έχουν ανέβει στη σχετική πλατφόρμα 28 εκατομμύρια δηλώσεις, εκ των οποίων οι 50.000 ήταν θετικές.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: «Καμπανάκι» Παπαευαγγέλου για ενδοοικογενειακή μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα (Video)

Κορωνοϊός: Ανατριχιαστική προειδοποίηση Π.Ο.Υ. – «Είμαστε στην αρχή νέου κύματος»

Εμβολιασμοί: Ανοίγει η πλατφόρμα για τους 15-17