Μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζει τις τελευταίες εβδομάδες το κανάλι του ΑΝΤ1.

Πληροφορίες που επικαλείται το enimerosi24.gr αναφέρουν ότι γίνονται συνεχώς ραντεβού με υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς και σημαντικούς επαγγελματίες στον χώρο της ψυχαγωγίας που θα αναλάβουν την υλοποίηση των προγραμμάτων του, αλλά και θα δώσουν τη δική τους οπτική για τη χάραξη στρατηγικής για το μέλλον.

Μάλιστα, πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Μιχάλης Ισκάς, ο οποίος έχει κερδίσει πολλά παγκόσμια βραβεία και έχει υπογράψει παραγωγές του Netflix, του HBO και του Spotify, ανέλαβε τη θέση του CEO Antenna Studios.

Το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζει μεγάλες εκπλήξεις στη νέα τηλεοπτική σεζόν με νέες ψυχαγωγικές εκπομπές, οι οποίες ήταν πάντα το δυνατό του σημείο.

«Game of Chefs», «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», «Ninja Warrior», «I’m a celebrity… get me out of here», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», είναι κάποια από τα πολλά παγκοσμίως επιτυχημένα format που έρχονται την καινούρια χρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται και άλλα κορυφαία project της παγκόσμιας αγοράς που βρίσκονται στη διαδικασία των υπογραφών και θα ανακοινωθούν άμεσα. Ο τομές της ψυχαγωγίας δεν θα βασίζεται μόνο σε καινούρια προγράμματα, αλλά και στα ήδη δοκιμασμένα και πολύ επιτυχημένα «Rouk Zouk» και «5χ5», καθώς και στη δεύτερη σεζόν της «Φάρμας».

Η μυθοπλασία θα έχει και φέτος την τιμητική της στον ΑΝΤ1, οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται για 3η σεζόν, ενώ ο «Ήλιος» που έκλεισε τον α’ του κύκλο με πρωτιά, επιστρέφει.

Για τη νέα σεζόν, είναι πολύ πιθανό το κανάλι να εντάξει και τρίτη σειρά στο πρόγραμμά του μετά τον Ιανουάριο. Όσα έχουν γραφτεί για το περιεχόμενο της καινούριας πλατφόρμας (Γιώργος Καπουτζίδης/ «Σέρρες», «The Bridge», «Ρένα» του Α. Κορτώ με την Υρώ Μανέ) ισχύουν, και αναμένεται να υπάρξουν και άλλες ηχηρές αφίξεις δημιουργών μιας και πίσω από το συγκεκριμένο φιλόδοξο εγχείρημα υπάρχει μία δυνατή ομάδα επαγγελματιών με ονόματα όπως ο Τζον Κοτσαύτης και ο Λοΐζος Ξενόπουλος.

