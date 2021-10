Κοινό μυστικό είναι ότι τα μουσικά (ταλεντ) σόου των καναλιών είναι «ο πασατέμπο σου για να περνάς την ώρα» που λέει και το τραγούδι.

Προγράμματα «ψεκάστε- σκουπίστε- τελειώσατε» που κάνουν «νούμερα», περνούν καλά οι τηλεθεατές που τα επιλέγουν και στο τέλος μένουν… κάποιες ατάκες του Πάνου Μουζουράκη.

Υπάρχει όμως και το «Μουσικό κουτί» της κρατικής ΕΡΤ1. Μεσοβδόμαδα και σε δύσκολη ώρα.

Προκλήθηκε ντόρος στην πρεμιέρα της νέας σεζόν με τον θρυλικό Έρικ Μπάρντον των Animals καλεσμένο των Νίκου Πορτοκάλογλου και Ρένας Μόρφη. Γρήγορα έγιναν όλοι μια παρέα και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Δεν είναι και λίγο να έχεις έναν ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και να «παντρεύει» το εμβληματικό «The house of the rising sun» με το Τσιτσάνειο «Θα πάω εκεί στην αραπιά». Μία ευτυχής στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης.

Το «Μουσικό κουτί» όμως και το βράδυ της Τετάρτης 6 Οκτωβρίου έδωσε ξανά τα ρέστα του.

Στον καναπέ της εκπομπής έλαβαν θέσεις οι Αφροδίτη Μάνου, η Ηρώ Σαΐα και η Κατερίνα Πολέμη. Τρείς γυναικείες φωνές, τρείς καλλιτέχνιδες από τρείς διαφορετικές γενιές.

Δεν έτυχε. Πέτυχε. Όμως όλα έδιναν την αίσθηση πως συνέβαιναν μπροστά στα μάτια του τηλεθεατή εκείνη τη στιγμή. Αυθόρμητα.

