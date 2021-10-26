search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:21
26.10.2021 11:29

Νέα Ερυθραία: Συνεχείς γκάφες του ΣΚΑΪ στα ρεπορτάζ για τον «δολοφόνο Σαμουράι»

26.10.2021 11:29
Δεν ήταν και λίγες οι γκάφες, στις οποίες υπέπεσε ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ, για τα γεγονότα στη Νέα Ερυθραία.

Στο μεσημβρινό δελτίο τού ραδιοφωνικού ΣKAΪ, το Σάββατο με τον Νίκο Στραβελάκη, ο ψυχοπαθής δολοφόνος της Νέας Ερυθραίας ήταν ντυμένος αστροναύτης, όπως πολλές φορές στη διάρκεια του δελτίου, είπε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με το harddog μετά από 24 ώρες, δηλαδή στο κυριακάτικο μεσημβρινό δελτίο τού ίδιου σταθμού, μάθαμε ότι ο δολοφόνος ήταν ντυμένος σαμουράι. Και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να το πει πολλές φορές ο Στραβελάκης –παρά μόνο μία, προφανώς για να μη θυμηθούμε τα του αστροναύτη.

Το Σάββατο το μεσημέρι το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ μάς πληροφορούσε στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ότι η μητέρα τού δράστη είναι κατάκοιτη και πάσχει από άνοια.

Την Κυριακή, στην ίδια εκπομπή, ο Νίκος Στραβελάκης άκουσε με έκπληξη από τον ρεπόρτερ ότι η μητέρα τού δράστη είναι υγιής και γιατρός στο επάγγελμα!

