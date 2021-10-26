Νέα Ερυθραία: Συνεχείς γκάφες του ΣΚΑΪ στα ρεπορτάζ για τον «δολοφόνο Σαμουράι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεν ήταν και λίγες οι γκάφες, στις οποίες υπέπεσε ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ, για τα γεγονότα στη Νέα Ερυθραία.
Στο μεσημβρινό δελτίο τού ραδιοφωνικού ΣKAΪ, το Σάββατο με τον Νίκο Στραβελάκη, ο ψυχοπαθής δολοφόνος της Νέας Ερυθραίας ήταν ντυμένος αστροναύτης, όπως πολλές φορές στη διάρκεια του δελτίου, είπε ο δημοσιογράφος.
Σύμφωνα με το harddog μετά από 24 ώρες, δηλαδή στο κυριακάτικο μεσημβρινό δελτίο τού ίδιου σταθμού, μάθαμε ότι ο δολοφόνος ήταν ντυμένος σαμουράι. Και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να το πει πολλές φορές ο Στραβελάκης –παρά μόνο μία, προφανώς για να μη θυμηθούμε τα του αστροναύτη.
Το Σάββατο το μεσημέρι το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ μάς πληροφορούσε στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ότι η μητέρα τού δράστη είναι κατάκοιτη και πάσχει από άνοια.
Την Κυριακή, στην ίδια εκπομπή, ο Νίκος Στραβελάκης άκουσε με έκπληξη από τον ρεπόρτερ ότι η μητέρα τού δράστη είναι υγιής και γιατρός στο επάγγελμα!
