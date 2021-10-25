Νέα Ερυθραία: Παρέμβαση εισαγγελέα για αναζήτηση ευθυνών αστυνομικών – Είχε καταγγελθεί η δράση του «σαμουράι»

Την παρέμβαση της δικαιοσύνης προκάλεσαν οι καταγγελίες γειτόνων του 40χρονου δράστη της δολοφονίας του υπαλλήλου φυσικού αερίου στη Νέα Ερυθραία, ότι είχαν ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και την προηγουμένη της δολοφονικής επίθεσης για την παραβατική συμπεριφορά του.

Έτσι, εισαγγελέας ποινικής δίωξης, θα διερευνήσει, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες από την πλευρά των αστυνομικών αρχών που φέρονται ότι δεν ενήργησαν άμεσα και στο πλαίσιο της νομοθεσίας παρά τις κλήσεις που δέχθηκαν και προειδοποιούσαν για την επικινδυνότητα του δράστη.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, παρενέβη και έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν οι κλήσεις αυτές προς την αστυνομία και γιατί οι αρχές δεν ανταποκρίθηκαν και αδιαφόρησαν για τις καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γειτόνων, την παραμονή του στυγερού εγκλήματος οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία γιατί τον είδαν να πυροβολεί στην ταράτσα, αλλά δεν πήγε περιπολικό, ενώ κλήση προς την αστυνομία έχει πει ότι έκανε και ο τραυματίας.

