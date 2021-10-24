Νέα Ερυθραία: Ποινική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας στον 40χρονο για το αιματηρό επεισόδιο (Video)

Ποινική δίωξη για αδικήματα κακουργηματικού και πλημελληματικου βαθμού άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 40χρονου που πυροβόλησε χθες στη Νέα Ερυθραία κατά δύο ανδρών που εκτελούσαν εργασίες σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, τραυματίζοντας θανάσιμα τον έναν από αυτούς.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας τετελεσμένης και σε απόπειρα κατά συρροή και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

Κρατούμενος σε κατ’ οίκον περιορισμό, ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή γιατί δεν άντεχε τη… σύζυγό του

Πικάσο: Περισσότερα από 108 εκατ. δολάρια για 11 έργα του σε δημοπρασία στο Λας Βέγκας

Ελευσίνα: 16χρονος δέχθηκε επίθεση με ρόπαλα από αγνώστους