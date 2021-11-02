Μανιτάρια αλά τρεν στο μενού του Νίκου Παππά

«Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ιδέες για το πως οι λέξεις «μανιτάρια» και «τρένο» μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση. Και να βγαίνει νόημα.Ευχαριστώ.#Μανιτάρια_αλα_τρεν».

Αυτό έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Υποδομών, Νίκος Παππάς, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και έπρεπε να περάσει κάμποση ώρα για να καταλάβουμε τι τελικά εννοούσε.

Με νέα του ανάρτηση στο Twitter, το απόγευμα της Δευτέρας μας έδωσε την απάντηση.

Ο Νίκος Παππάς μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη Χρήστο Γιαννούλη πραγματοποίησαν αυτοψία σε βαγόνι του ΟΣΕ και τι ανακάλυψαν;

Μανιτάρια – ναι ναι όπως το διαβάζετε – μανιτάρια να έχουν φυτρώσει στο δάπεδό του.

Αν μου έλεγε κάποιος ότι θα πηγαίναμε επίσκεψη με τον @nikospappas16 στον ΟΣΕ και η κυβέρνηση θα μας σέρβιρε #μανιταρια_αλα_τρεν δεν θα το πίστευα ποτέ. Να που έγινε και αυτό. pic.twitter.com/HJHvzUttW8 November 1, 2021

«Η εγκατάλειψη της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου και του τροχαίου υλικού έδωσε την ευκαιρία στα μανιτάρια να… ξεφυτρώσουν. Αυτή τη φορά μέσα στα βαγόνια του τρένου», έγραψε σε άλλη του ανάρτηση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Φαντάζει κωμικό,αλλά είναι ενδεικτικό της αδράνειας της ΝΔ &της εγκατάλειψης που βιώνει το τρένο, ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον&οικονομικό για τον πολίτη.

ΥΓ: Πικρό χιούμορ.Οι πληροφορίες που θέλουν τον @giannoul να ετοιμάζει τραπέζι με μανιταρόσουπα ελέγχονται ως ανακριβείς pic.twitter.com/OY239349zm November 1, 2021

Πάντως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδωσε απάντηση στον Νίκο Παππά λέγοντας πως το συγκεκριμένο τρένο βρίσκεται εκτός δρομολογίων και υπό συντήρηση.

«Το συγκεκριμένο τραίνο βρίσκεται για παραπάνω από 1 μήνα εκτός δρομολογίων για συντήρηση και φυσικά, ειδικά αυτή την περίοδο, τα θέματα απολύμανσης και καθαριότητας είναι πρώτη προτεραιότητα. Παρακάτω και οι αντίστοιχοι δείκτες ποιότητας».

Παρακάτω και οι αντίστοιχοι δείκτες ποιότητας:https://t.co/khlmpkG75p https://t.co/1OXNs2Ti15 — TRAINOSE (@TrainoseGr) November 2, 2021

