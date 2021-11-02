search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 04:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2021 15:34

Μανιτάρια αλά τρεν στο μενού του Νίκου Παππά

02.11.2021 15:34
manitaria

«Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ιδέες για το πως οι λέξεις «μανιτάρια» και «τρένο» μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση. Και να βγαίνει νόημα.Ευχαριστώ.#Μανιτάρια_αλα_τρεν».

Αυτό έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Υποδομών, Νίκος Παππάς, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και έπρεπε να περάσει κάμποση ώρα για να καταλάβουμε τι τελικά εννοούσε.

Με νέα του ανάρτηση στο Twitter, το απόγευμα της Δευτέρας μας έδωσε την απάντηση.

Ο Νίκος Παππάς μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη Χρήστο Γιαννούλη πραγματοποίησαν αυτοψία σε βαγόνι του ΟΣΕ και τι ανακάλυψαν;

Μανιτάρια – ναι ναι όπως το διαβάζετε – μανιτάρια να έχουν φυτρώσει στο δάπεδό του.

«Η εγκατάλειψη της συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου και του τροχαίου υλικού έδωσε την ευκαιρία στα μανιτάρια να… ξεφυτρώσουν. Αυτή τη φορά μέσα στα βαγόνια του τρένου», έγραψε σε άλλη του ανάρτηση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες φωτογραφίες.

Πάντως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έδωσε απάντηση στον Νίκο Παππά λέγοντας πως το συγκεκριμένο τρένο βρίσκεται εκτός δρομολογίων και υπό συντήρηση.

«Το συγκεκριμένο τραίνο βρίσκεται για παραπάνω από 1 μήνα εκτός δρομολογίων για συντήρηση και φυσικά, ειδικά αυτή την περίοδο, τα θέματα απολύμανσης και καθαριότητας είναι πρώτη προτεραιότητα. Παρακάτω και οι αντίστοιχοι δείκτες ποιότητας».

Διαβάστε επίσης

Φίλης: «Να μην ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού για όσους δεν προσέλθουν στη 3η δόση»

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Το ξεχωριστό δώρο που δέχθηκε από τον δήμαρχο Χανίων (Photo)

Η ευχή του γιου του Βασίλη Λεβέντη για τα γενέθλια του πατέρα του που παλεύει τον κορωνοϊό: «Να τα καταφέρεις!»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Bobby J Brown
LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Μπόμπι Τζέι Μπράουν, γνωστός για την ερμηνεία του στο The Wire

demi moore
LIFESTYLE

Σχεδόν αγνώριστη η Ντέμι Μουρ μετά από ριζική μεταμόρφωση με δραματικό καρέ

al fayed
ΚΟΣΜΟΣ

Σύστημα παρόμοιο με του Επστάιν σε Γαλλία και Αγγλία: Έρευνα για Μοχάμεντ και Σαλάχ Αλ-Φαγιέντ – Καταγγελίες για σεξουαλική εμπορία και κακοποίηση

Badr Albusaidi
ΚΟΣΜΟΣ

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «εντός των δυνατοτήτων μας», λέει ο Ομανός μεσολαβητής

kimberly trump
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας: Επαφές με Τραμπ, Βανς και Ρούμπιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

demi moore
LIFESTYLE

Σχεδόν αγνώριστη η Ντέμι Μουρ μετά από ριζική μεταμόρφωση με δραματικό καρέ

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 03:30
Bobby J Brown
LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Μπόμπι Τζέι Μπράουν, γνωστός για την ερμηνεία του στο The Wire

demi moore
LIFESTYLE

Σχεδόν αγνώριστη η Ντέμι Μουρ μετά από ριζική μεταμόρφωση με δραματικό καρέ

al fayed
ΚΟΣΜΟΣ

Σύστημα παρόμοιο με του Επστάιν σε Γαλλία και Αγγλία: Έρευνα για Μοχάμεντ και Σαλάχ Αλ-Φαγιέντ – Καταγγελίες για σεξουαλική εμπορία και κακοποίηση

1 / 3