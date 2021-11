Ανάμεσα στο The Voice και το Just The Two of Us δόθηκε για ένα ακόμη Σαββατόβραδο η μάχη της τηλεθέασης.

Το talent show του ΣΚΑΪ αντιμετώπισε για ακόμα μία βραδιά το μπρίο, το κέφι και το τραγούδι του show του Alpha, και παρά το γεγονός ότι στο δυναμικό κοινό τα δύο μουσικά προγράμματα «τερμάτισαν» με μικρή διαφορά, το The Voice έκανε τη διαφορά στο γενικό σύνολο.

Το Σπίτι με το Mega, με τον Κώστα Τουρνά, κατέκτησε την τρίτη θέση και ακολούθησαν οι σειρές της ΕΡΤ.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα τηλεθέασης:

Δυναμικό κοινό

The Voice of Greece 14,9%

Just the Two of Us 14,3%

Σπίτι με το Mega 9,4%

Ποιος ήταν ο φονεύς του αδελφού μου 5,8%

Ζακέτα να πάρεις 5,8%

Γενικό Σύνολο

The Voice of Greece 20,5%

Just the Two of Us 14,8%

Σπίτι με το Mega 10,5%

Ποιος ήταν ο φονεύς του αδελφού μου 6,9%

Ζακέτα να πάρεις 7,6%

