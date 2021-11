Επιστρέφουν στο «The Voice» οι δύο πρώην κριτές του διαγωνισμού Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Κωστής Μαραβέγιας, όχι όμως για να ξανακαθίσουν στην περιστρεφόμενη πολυθρόνα.



Το talent show ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής ταλέντων με την γνωστή και αγαπημένη μέθοδο των blind auditions και πλέον το The Voice περνά στη φάση των Knockouts.



Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για την πορεία των μελών της ομάδας τους, ποιους θα στηρίξουν και ποιους θα αφήσουν πίσω στον δρόμο για τον τελικό.

Πίσω στο The Voice δυο παλιοί coaches

Σε αυτή την διαδικασία οι κριτές του The Voice χρειάζονται κάποιον σύμβουλο, έναν άνθρωπο με γνώσεις στη μουσική που θα δώσει την παραπάνω πληροφορία προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.



Εδώ, έρχονται να «κουμπώσουν αρμονικά» δύο παλιοί γνώριμοι του The Voice. Ο πολυνίκης Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος θα γίνει σύμβουλος εκ δεξιών του Πάνου Μουζουράκη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος για να συντρέξει τον άπειρο (στο The Voice) Κωνσταντίνο Αργυρό.





Παράλληλα, ο Χρήστος Δάντης και η Μαρίνα Σάττι έρχονται να βοηθήσουν την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά. Και οι τέσσερις καλεσμένοι, αναλύουν τις επιδόσεις των διαγωνιζόμενων και δίνουν χρήσιμες συμβουλές.



Ντουέτο από την πρώην και τον επόμενο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο νυν, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη η τέως και ο Κωστής Μαραβέγιας ο πρώην στην θέση του The Voice, καθώς οι υπόλοιπη τριάδα των coaches παρέμεινε αμετάβλητη από την αρχή που το παιχνίδι ξεκίνησε στον ΣΚΑΪ.





Έτσι, την Κυριακή, ο νυν και η τέως του The Voice, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη συναντιούνται on stage και ερμηνεύουν τα τραγούδια «Μικρά Βεγγαλικά» και «Αθήνα μου» σε μία μοναδική μουσική συνύπαρξη για τους τηλεθεατές του The Voice of Greece!

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Καινούργιου: «Ξέρετε πόσα άσχημα σχόλια διαβάζω κάθε μέρα;» (Video)

Netflix: Διαθέσιμο το AV1 codec στις τηλεοράσεις και στο PS4 Pro

Τα ρεκόρ τηλεθέασης και οι πρωταθλητές μυθοπλασίας στα κανάλια