Νέα κοινή έξοδο για την Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς αφού το live του «Just The Two Of Us» τελείωσε βγήκαν για να διασκεδάσουν σε ένα νυχτερινό κέντρο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου οι δυο τους το πέρασαν νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Τσαλίκης με τον Μανώλη Κονταρό για να διασκεδάσουν. Μάλιστα η Δέσποινα Βανδή ανέβηκε στη σκηνή προκειμένου να τραγουδήσει με τον Γιώργο Τσαλίκη και τον Μανώλη Κονταρό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ενθουσιασμένος της πετούσε λουλούδια. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληφοροφίες ήταν αρκετά διαχυτικό και δεν έκρυβαν τον έρωτα τους.

Οι δύο τους δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram βίντεο από το νυχτερινό κέντρο.

