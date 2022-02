Ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από την εμπόλεμη ζώνη στην Ουκρανία κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media μια ομάδα 13 Ουκρανών στρατιωτών, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να παραδοθούν, εκτελούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι 13 Ουκρανοί συνοριακοί φρουροί του νησιού Zmiinyi, απέναντι από την Οδησσό, γνώριζαν ότι ήταν καταδικασμένοι, αλλά παρόλα αυτά δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις τους.

Ούτε και παραδόθηκαν όταν πλήρωμα ρωσικού πολεμικού πλοίου τους έστειλε μέσω ασυρμάτου τελεσίγραφο να παραδώσουν τα όπλα τους.

Russian warship: “I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you’ll be hit”



Ukrainian post: “Russian warship, go fuck yourself”



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC