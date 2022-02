Δηλώσεις που προβλημάτισαν έκανε στο BBC ο πρώην αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, David Sakvarelidze.

«Είμαι συναισθηματικά πολύ φορτισμένος, γιατί βλέπω –στην Ουκρανία- ευρωπαίους ανθρώπους με ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια, να σκοτώνονται καθημερινά από τους πυραύλους, τα ελικόπτερα και τις ρουκέτες του Πούτιν», δήλωσε ο David Sakvarelidze.

Ο παρουσιαστής του BBC μάλιστα απάντησε: «Καταλαβαίνω και φυσικά σέβομαι το συναίσθημα».

Ο David Sakvarelidze απομακρύνθηκε από τη θέση του λόγω διαφθοράς, επί Γιανουκόβιτς και πριν την εκλογή του Βολοντίμιρ Ζελενσκι, ενώ φέρεται να είναι πάλι ένας από τους υποψηφίους για τη θέση τη Γενική Εισαγγελία της χώρας.

Το βίντεο ανέβασε στο Twitter, η Βρετανίδα βουλεύτρια, Claudia Webbe, γράφοντας, ειρωνικά, «εδώ είμαστε».

And there we have it. pic.twitter.com/SPZXlb49cT