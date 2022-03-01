Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Καναδάς θα απαγορεύσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του θα απαγορεύσει «κάθε εισαγωγή αργού πετρελαίου» από τη Ρωσία, εξηγώντας ότι πρόκειται για «βιομηχανία από την οποία ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν και οι ολιγάρχες του έχουν προσποριστεί μεγάλα κέρδη».

«Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο των εσόδων του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Μολονότι ο Καναδάς δεν εισήγαγε παρά πολύ περιορισμένες ποσότητες τα τελευταία χρόνια, το μέτρο αυτό στέλνει ισχυρό μήνυμα», συνέχισε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το 2019, ο Καναδάς εισήγε 17.870 βαρέλια ρωσικού αργού την ημέρα –επρόκειτο για το 2,6% των συνολικών καναδικών εισαγωγών πετρελαίου–, όμως το 2020 η ποσότητα αυτή μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν, κατά τα δεδομένα της καναδικής κυβέρνησης.

Την Δευτέρα ο Καναδάς ανακοίνωσε επίσης νέα αποστολή όπλων στην Ουκρανία, ιδίως αντιαρματικών, τα οποία θα παραδοθούν «το ταχύτερο δυνατόν», όπως διαβεβαίωσε η υπουργός Άμυνας, η Ανίτα Άναντ.

«Είδαμε τις τελευταίες ημέρες ότι ο Πούτιν διέπραξε σοβαρό σφάλμα», έκρινε ο Τζάστιν Τριντό.

«Νόμιζε ότι θα ήταν εύκολο να κυριεύσει την Ουκρανία και να καταλάβει την πρωτεύουσά της. Νόμιζε ότι η Δύση θα διχαζόταν και νόμιζε ότι είχε προβλέψει όλες τις κυρώσεις που θα θέταμε σε εφαρμογή, όμως είχε άδικο και στα δύο (τελευταία) σημεία», πρόσθεσε ο κ. Τριντό.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέθεσε την Δευτέρα τους όρους που θέτει για να σταματήσει η εισβολή στην Ουκρανία, την ώρα που συνεχίζει να βρέχει κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και οι Δυτικοί διαμηνύουν πως έρχονται κι άλλες.

