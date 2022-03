Το υπερπολυτελές γιοτ του στενού συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ιγκόρ Σετσίν κατασχέθηκε στα πλαίσια των κυρώσεων της ΕΕ προς τη Ρωσία.

Η Γαλλία κατέσχεσε γιοτ που συνδέεται με τον επικεφαλής της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft Ιγκόρ Σέτσιν -στενό σύμμαχο του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν- στο λιμάνι της Μεσογείου Λα Σιοτά, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

Η εξέλιξη έγινε γνωστή ενώ κράτη της Δύσης επιβάλλουν μαζικές κυρώσεις, μεταξύ των οποίων ‘πάγωμα’ περιουσιακών στοιχείων, σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή της την Ουκρανία.

