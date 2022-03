Συνεχίζεται για 7η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και στο νότιο τμήμα της χώρας καταγράφονται συνεχείς συγκρούσεις.

Η Ρωσία έχει επιλέξει να στοχεύσει στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας για να αποκόψει την υπόλοιπη Ουκρανία από τη θάλασσα, αλλά και να δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση μεταξύ της Κριμαίας και της ρωσόφωνης περιοχής του Ντονμπάς.

Την ίδια ώρα η Μαριούπολη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις οι οποίες βομβαρδίζουν κρίσιμης σημασίας αστικές υποδομές στο λιμάνι της πόλης, αφήνοντάς την περιοχή χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτροδότηση και εμποδίζοντας την είσοδο προμηθειών ή την απομάκρυνση ανθρώπων.

Παράλληλα, οι κάτοικοι του Κιέβου στήνουν μόνοι τους οδοφράγματα προκειμένου να σταματήσουν την εισβολή των Ρώσων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 March 2022



Find out more about the the UK Government's response: https://t.co/P78TPseCq0…



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/w6mwY3LJdJ