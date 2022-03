Ανησυχία σε όλο τον πλανήτη έχει προκαλέσει από τα ξημερώματα της Παρασκευής ο βομβαρδισμός του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια από τις ρωσικές δυνάμεις.

Από το βομβαρδισμό ξέσπασε φωτιά σε κτίριο των εγκαταστάσεων, η οποία κατασβέστηκε σήμερα το πρωί.

Πλέον, το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης έχει περάσει στα χέρια των Ρώσων.

Σύμφωνα με την αναφορά της αρμόδιας υπηρεσίας ενέργειας της Ουκρανίας, η φωτιά στις εγκαταστάσεις έχει ελεγχθεί και τα επίπεδα ραδιενέργειας «παραμένουν αμετάβλητα».

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, «παραμένουν άθικτοι», όμως το (ουκρανικό) προσωπικό τις μονάδες έχει θέσει εκτός δικτύου τους 5 από τους 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Μόνο μία μονάδα παρέχει ισχύ 690MW στο δίκτυο.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν να φθάσουν στον χώρο πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας βομβαρδισμού των ρωσικών δυνάμεων.

«Επενέβησαν μονάδες για να σβήσουν τη φωτιά στο κτίριο εκπαίδευσης» εργαζόμενων στο εργοστάσιο, ανέφερε η υπηρεσία μέσω Facebook, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα και ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine.