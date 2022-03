Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ευαισθητοποιήσει πολλούς διάσημους στη Δύση, οι οποίοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παροχή βοήθειας ιδιαίτερα στα παιδιά που από την μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν να βιώνουν τον χειρότερο εφιάλτη.

Ανάμεσα στις διασημότητες που έσπευσαν να βοηθήσουν είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του, Βικτόρια, οι οποίοι ανακοίνωσαν μια σημαντική δωρεά στη UNICEF.

«Μητέρες υποχρεώνονται να ξεριζωθούν με τα παιδιά τους. Οικογένειες χωρίζουν… Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα, οι ανάγκες των οικογενειών είναι μεγάλες και 7,5 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο… Η Βικτόρια κι εγώ κάναμε μια δωρεά στο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της UNICEF», ανέφερε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram και κάλεσε όποιον έχει τη δυνατότητα να σπεύσει για να βοηθήσει τα παιδιά της Ουκρανίας.

«Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι αποκαρδιωτική. Παρακαλούμε κάντε μία δωρεά στο @UNICEF 7 Fund Emergency Appeal, αν έχετε τη δυνατότητα, για να παρασχεθεί άμεση βοήθεια στα παιδιά, για να συγκεντρωθούν φάρμακα και να εξασφαλιστούν ασφαλή μέρη για τις οικογένειες», έγραψε η Βικτόρια Μπέκαμ στο Instagram.

Επίσης η συγγραφέας, Τζ.Κ.Ρόουλινγκ, ανακοίνωσε ότι δωρίζει ένα εκατομμύριο λίρες στην Lumos, μία φιλανθρωπική οργάνωση που συγκεντρώνει χρήματα για να στείλει βοήθεια για τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία στην Ουκρανία.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl