Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του Κιέβου κάτι που συνέβη για πρώτη φορά. Παράλληλα, ενισχύονται οι ρωσικές δυνάμεις έξω από την πρωτεύουσα.

Οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν πρόοδο και έχουν καταφέρει να προωθηθούν στο εσωτερικό της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες και βρίσκονται σχεδόν «μια ανάσα» από σημαντικές στρατηγικά πόλεις.

Τα Ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε το διοικητήριο των Ρώσων. Την ίδια ώρα γίνεται αγώνας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο Μικολάιβ.

To Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα το σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ο στρατός του Πούτιν που είναι συγκεντρωμένος έξω από το Κίεβο, ενισχύθηκε με νέες δυνάμεις, οι οποίες κατέφτασαν είτε από τη Λευκορωσία, είτε από τη ρωσική επικράτεια.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το κέντρο του Κιέβου:

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί απέτρεψαν για άλλη μια φορά την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, ενώ σε άλλες περιοχές οι ρωσικές δυνάμεις σταμάτησαν κάποια λεωφορεία με ανθρώπους που προσπαθούσαν να φύγουν από το Κίεβο, υποστήριξε την Παρασκευή η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ.

Η αντιπρόεδρος είπε επίσης ότι ορισμένες επιχειρήσεις εκκένωσης στέφθηκαν με επιτυχία. Μεταξύ αυτών ήταν και η απομάκρυνση 1.000 ανθρώπων από το χωριό Βορζέλ, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Οι ρωσικές δυνάμεις πολιορκούν τη Μαριούπολη εδώ και 12 ημέρες και η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί στην πόλη 1.582 άμαχοι.

Όπως αναφέρει η τοπική αρχή στην ανακοίνωσή της, «δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

⚡️City council: 1,582 Mariupol residents killed by Russia.



During 12 days of the blockade of the city in Donetsk Oblast, Russian forces have shelled residential neighborhoods and killed 1582 civilians, according to the Mariupol City Council.