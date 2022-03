Ο Αμερικανός φωτογράφος και συνεργάτης του Μπρεντ Ρενό που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς σε προάστιο του Κιέβου, Χουάν Αρρεντόντο περιέγραψε τη στιγμή που δέχτηκαν πυρά.

«Ήμασταν απέναντι από μια από τις πρώτες γέφυρες στο Ίρπιν, πηγαίναμε να κινηματογραφήσουμε άλλους πρόσφυγες που φεύγουν και μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιος προσφέρθηκε να μας πάει στην άλλη γέφυρα, περάσαμε ένα σημείο ελέγχου και άρχισαν να μας πυροβολούν. Ο οδηγός έστριψε και συνέχισαν να μας πυροβολούν», είπε σε μία Ιταλίδα δημοσιογράφο ο Αρρεντόντο, από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

«Ο φίλος μου είναι ο Μπρεντ Ρενό, έχει πυροβοληθεί και έχει μείνει πίσω. Δεν ξέρω πώς είναι. Είδα ότι έχει πυροβοληθεί στον λαιμό, χωριστήκαμε, εμένα με μετέφεραν με ασθενοφόρο» συνέχισε όσο δεχόταν τις πρώτες βοήθειες για τον τραυματισμό του στο Κιέβο.

O ανταποκριτής της γερμανικής Bild στην Ουκρανία, Πολ Ρονζάιμερ, κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή διάσωσης του Χουάν Αρρεντόντο, τακτικού συνεργάτη των New York Times και του National Geographic.

