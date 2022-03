Σύμβουλοι του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσαν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τους δείχνει να περπατούν στο κέντρο του Κιέβου.

Το βίντεο δημοσίευσε ο ανταποκριτής του Economist, Oliver Carroll με το κείμενο «Γενναίο. Οι στενοί σύμβουλοι περπατούν στο κέντρο του Κιέβου. Είναι κρίμα που η πόλη είναι τόσο άδεια, λένε, “αλλά τουλάχιστον βρήκαμε καφέ”!».

Brave. Zelensky close advisors go walkabout in central Kyiv. It’s a shame the city is so empty, they say — “but we did find coffee!”

