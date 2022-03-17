Ασκητής: Η δέσμευση φθείρει και τον έρωτα και την καριέρα (Video)

Σε ένα κλασικό δίλημμα κλήθηκε να απαντήσει ο καθηγητής Θάνος Ασκητής, ο οποίος ως γνωστόν είναι ειδικευόμενος στην Νευρολογία, την Ψυχιατρική και στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η ερώτηση του έγινε στην πρωινή εκπομπή του Σκάι. Πρόκειται για το ερωτημα «έρωτας ή καριέρα».

Ο κ. Ασκητής πήγε την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα επισημαίνοντας ότι η δέσμευση είναι τελικά αυτό που φθείρει, που χαλάει και τον έρωτα και την καριέρα. Συμπλήρωσε, δε, ότι καταλύτης σε όλα τα παραπάνω είναι ο ερχομός ενός παιδιου.

Σε ότι αφορά την καριέρα, ως γνωστόν ο άνθρωπος που είναι συνεπής στην δουλειά του, την εκτιμά και την σέβεται όχι μόνο επειδή του εξασφαλίζει τα προς το ζην, αλλά και γιατί προβάλλει την ικανότητά του να διαχειρίζεται σημαντικά ζητήματα, να οργανώνει, να συντονίζει, να δίνει λύσεις, να βελτιώνεται και να αναπτύσσει τις δεξιότητες και τα ταλέντα του.

Από την άλλη πλευρά, ο έρωτας είναι κίνητρο και κινητήριος δύναμη γιατί από την φύση του είναι μια περίπλοκη κατάσταση και βάζει τον άνθρωπο σε μια διαδικασία συναισθηματικών και βιολογικών αναταράξεων και μεταπτώσεων.

Αν μη τι άλλο, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ανάμεσα σε θέματα πολέμου και ακρίβειας…

