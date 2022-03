Ο Γουίλ Σμιθ είναι ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και δυναμικούς ηθοποιούς του Χόλυγουντ και θεωρήθηκε γενναιότητα το ότι έχει μιλήσει ανοιχτά για την σχέση του με τον πατέρα του.

Ο Γουίλ Σμιθ στο βιβλίο του υπό τον τίτλο «Will» αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά χρόνια και στα ξεσπάσματα που είχε ο πατέρας του στο σπίτι τους στη Δυτική Φιλαδέλφεια, που τον γέμισαν φόβους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίον ξέφυγε από τους εφιάλτες του για να αναρριχηθεί στον κόσμο του θεάματος.

Το βιβλίο αυτό διαφημίζεται ως «επική ιστορία εσωτερικής μεταμόρφωσης και θριάμβου». Κατά πόσο όμως έχει καταφέρει να ξεπεράσει την πατρική βία, αναρωτιούνται πολλοί, μετά την έκρηξη που είχε στην τελετή για την απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον παρουσιαστή Κρις Ροκ, όταν τόλμησε να κάνει χιούμορ με αφορμή την εμφάνιση της γυναίκας του, της Τζάνα Πίνκετ Σμιθ, λέγοντας ότι μοιάζει σαν να παίζει στην ταινία «G.I. Jane». Η Τζάνα Πίνκετ Σμιθ έχει ξυρίσει το κεφάλι της επειδή πάσχει από αλωπεκίαση . Ο Γουίλ Σμιθ δεν το σκέφτηκε καθόλου ακούγοντας το αστείο, σήκωσε το χέρι και κατάφερε ένα γερό χαστούκι στον Κρις Ροκ, φωνάζοντας «μακριά το όνομα της γυναίκας μου από το γ…νο στόμα σου».

Will Smith slapped Chris Rock during the Oscars on Sunday after the comedian made a "G.I. Jane" joke about Smith's wife, actress Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith, who has shaved her head, suffers from hair loss due to the autoimmune disease alopecia. https://t.co/3UHpznSgGL pic.twitter.com/CfZ5v3bWB5