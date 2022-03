Σε μία σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο Bρετανός συντηρητικός βουλευτής Τζέιμι Γουάλις, καθώς ανακοίνωσε πως είναι τρανς.

«Είμαι τρανς. Ή για την ακρίβεια, θέλω να γίνω τρανς. Διαγνώσθηκα με δυσφορία φύλου και αισθάνομαι έτσι από πολύ νέος», έγραψε στο Twitter.

Ο βουλευτής από το Μπρίτζεντ της Ουαλίας εκμυστηρεύθηκε ότι δεν αισθάνεται καλά αφού έπεσε θύμα εκβιασμού και βιασμού από πρόσωπο που συνάντησε στο Διαδίκτυο και ότι αποφάσισε ότι είναι καιρός να αποκαλύψει την αλήθεια.

I've had lots of questions regarding my pronouns etc. Please read the following statement clarifying some of the points raised 👇 https://t.co/I4sqAvAeqx pic.twitter.com/jYiHxAr6Kq

«Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ή, όπως θα έλεγε ο Κιρ Στάρμερ, άτομα που έχουν ορισθεί ως γυναίκες και άνδρες κατά την γέννησή τους», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Politico.

Σήμερα, αποκρίθηκε στο tweet του βουλευτή του εξαίροντας «την τεράστια δόση θάρρους» που χρειάσθηκε για να διηγηθεί την πολύ προσωπική του ιστορία.

Στη δήλωσή του ο Τζέιμι Γουάλις εξηγεί ότι δεν ήθελε να μιλήσει, πριν πέσει θύμα εκβιασμού τον Απρίλιο 2020 από άνδρα ο οποίος αποκάλυψε την σεξουαλική του ταυτότητα στον πατέρα του, έστειλε φωτογραφίες σε άλλα μέλη της οικογένειάς του και ζήτησε 50.000 λίρες με αντάλλαγμα τη σιωπή του.

Πολλοί συντηρητικοί βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης τού εξέφρασαν την υποστήριξή τους.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν έγραψε στο Twitter «πολλά πράγματα έχουν βελτιωθεί στην πολιτική», προσθέτοντας: «Αν ένας συντηρητικός βουλευτής είχε πει κάτι τέτοιο όταν εξελέγην εγώ για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια, θα είχε δεχθεί παρενόχληση και δεν θα είχε επευφημηθεί και υποστηριχθεί».

Sharing this very intimate story would have taken an immense amount of courage. Thank you @JamieWallisMP for your bravery, which will undoubtedly support others.



The Conservative Party I lead will always give you, and everyone else, the love and support you need to be yourself. https://t.co/Y7VjQOMgkO