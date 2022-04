Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ένα μεγάλο κονβόι από ρωσικά τεθωρακισμένα και μονάδες πυροβολικού να κατευθύνεται στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται υπό πολιορκία.

Οι συγκεκριμένες εικόνες ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την πρόθεση της ρώσικης κυβέρνησης να ρίξει το βάρος του πολέμου στο Ντονμπάς. Ταυτόχρονα, οι Ουκρανοί συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Satellite images of the almost 8 mile long Russian military convoy of trucks, armored vehicles, towed artillery and support equipment that was seen in the Video moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv. This was from 8th April. Pics via @Maxar. #Ukraine #Russia #Putin pic.twitter.com/ox4csT2BJI