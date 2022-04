Καθυστερήσεις εκτιμάται ότι θα παρατηρηθούν στις παραδόσεις προϊόντων των εταιριών υψηλής τεχνολογίας Apple, Dell και Lenovo, εξαιτίας του lockdown στη Σαγκάη, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει οι κινεζικές αρχές στο πλαίσιο των προσπαθειών να αντιμετωπίσουν τη νέα έξαρση της πανδημίας έχουν ως συνέπεια να διακοπεί η λειτουργία αλυσίδων παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, κάτι που επηρεάζει άμεσα όλη την αγορά.

Είναι αμέτρητες οι εταιρίες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους αφού δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους να μεταβούν στις δουλειές τους. Μεταξύ αυτών η Pegatron Corp, προμηθευτής της Apple, που ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την λειτουργία των εργοστασίων στη Σαγκάη και στο Κουνσάν, όπου σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς παράγονται τα iPhone 13 και iPhone SE, από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της αγοράς των έξυπνων κινητών.

Η Quanta Computer Inc , που παράγει περίπου τα τρία τέταρτα των Macbooks της Apple σε όλο τον κόσμο, επίσης ανέστειλε την λειτουργία της, κάτι που σύμφωνα με τους αναλυτές που επικαλείται το Reuters θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις παραδόσεις.

Οι εταιρίες εξετάζουν τις δυνατότητες να μεταφέρουν τις αλυσίδες παραγωγής έξω από τη Σαγκάη και το Κουνσάν, ίσως στην επαρχία Σενζέν, όπου δεν έχει επιβληθεί lockdown

«Η Apple ίσως εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς των παραγγελιών από την Pegatron στην Foxconn, αλλά η ποσότητα θα είναι μάλλον περιορισμένη καθώς υπάρχει το θέμα της επιμελητειακής υποστήριξης και η δυσκολία της προσαρμογής του εξοπλισμού», δήλωσε ο Έντι Χαν, αναλυτής της εταιρίας Isaiah Research, που εδρεύει στηνΤαϊπέι. Στο χειρότερο σενάριο η Pegatron θα μειώσει την παραγωγή iPhone στα 6-10 εκατομμύρια αν το lockdown διαρκέσει δύο μήνες, επισήμανε ο Έντι Χαν.

Ανάλογο πλήγμα δέχονται οι κατασκευαστές υπολογιστών, μεταξύ των οποίων η Compal Electronics Inc, η ταϊβανέζικη εταιρία που παράγει υπολογιστές για την Dell Technologies Inc στο εργοστάσιό της στο Κουνσάν. Εκτιμάται ότι το 50% της συνολικής παραγωγής φορητών υπολογιστών της Compal γίνεται στο εργοστάσιο του Κουνσάν.

Οι επικεφαλής των εταιριών Huawei Technologies Co Ltd και Xpeng Inc έχουν προειδοποιήσει για τεράστια οικονομικά κόστη αν οι βιομηχανίες στη Σαγκάη δεν αρχίσουν σύντομα την παραγωγή.

Ο πρόεδρος της Xpeng προειδοποίησε επίσης ότι τον Μάιο θα παρουσιαστούν προβλήματα και στην αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο πρόεδρος της Xpeng Motors Χε Σιαοπενγκ, η εταιρία του οποίου κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα τόνισε ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα ίσως υποχρεωθούν να αναστείλουν την παραγωγή τον Μάιο εάν οι προμηθευτές στη Σαγκάη και στις γύρω περιοχές δεν επαναλειτουργήσουν. Διαβεβαίωσε πάντως ότι οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να βρουν λύσεις.

Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της Huawei Consumer Business Group, Ρίτσαρντ Γου, ο οποίος προειδοποίησε ότι όλες οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να σταματήσουν την παραγωγή τον Μάιο αν εξαρτώνται από προμηθευτές εδρεύουν στη Σαγκάη.

Ανάμεσα αυτοκινητοβιομηχανίες που πλήττονται από τον περιορισμό της παραγωγής είναι η αμερικανική Tesla Inc, η οποία έχει σταματήσει την παραγωγή στο εργοστάσιό της στη Σαγκάη από τις 28 Μαρτίου, με συνέπεια να λείπουν από την αγορά 40.000 οχήματα. Η κατασκευαστική μονάδα της αμερικανικής εταιρίας στη Σαγκάη παράγει κάθε εβδομάδα 10.000 οχήματα Model Y και 6.000 οχήματα Model 3, όπως έγινε γνωστό από καλά πληροφορημένη πηγή.

Πάντως ο Φόρεστ Τσεν, διευθυντής ερευνών της Trendforce δήλωσε στο Reuters ότι αν τα περιοριστικά μέτρα αρθούν σε λίγες εβδομάδες υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης. Αν όμως «το lockdown διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες, δεν υπάρχει περιθώριο ανάκαμψης».

Πηγή: πρακτορείο Reuters

Διαβάστε επίσης:

Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Μια ολέθρια σχέση που αποκαλύπτεται στο δικαστήριο

Moskva: Στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας η υπερηφάνεια του ρωσικού στόλου – Τεράστια η συμβολική απώλεια (videos)

Νέα προειδοποίηση από Ρωσία: Ενδεχόμενη προσχώρηση Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα έχει «συνέπειες»