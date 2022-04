Η Ρωσία, νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 19 Απριλίου, έδωσε νέα διορία και κάλεσε τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας).

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

«Δυνάμεις αυτονομιστών, πραγματοποιούν έφοδο στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη της Ουκρανίας», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλουμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

«Οι αυτονομιστές έχουν στόχο να “απελευθερώσουν” το εργοστάσιο το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ένας άλλος αυτονομιστής, ο Ντένις Πουσίλιν, σύμφωνα με το RIA.

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, συνέχιζε να προσπαθεί να καταλάβει πλήρως τη Μαριούπολη, οι τελευταίοι υπερασπιστές της οποίας αψήφησαν προχθές Κυριακή το τελεσίγραφο του ρωσικού στρατού να καταθέσουν τα όπλα.

«Οι στρατιωτικοί μας βρίσκονται ακόμη εκεί. Θα δώσουν μάχη μέχρις εσχάτων», είπε ο ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

