Πόσο αποτελεσματικές είναι οι δίαιτες που απαιτούν αποχή από το φαγητό σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας; Νέα έρευνα επιχειρεί να δώσει την απάντηση

Την αποτελεσματικότητα των διαιτών που ορίζουν ποιες ώρες επιτρέπεται η κατανάλωση τροφής εξετάζει νέα μελέτη.

Ειδικότερα, μια συνδυασμένη ομάδα ερευνητών από το Νοσοκομείο του Nanfang του Νοτίου Ιατρικού Πανεπιστημίου στην Κίνα και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Tulane στις Η.Π.Α. διαπίστωσε ότι οι δίαιτες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατανάλωσης τροφής δεν προσφέρουν ιδιαίερο όφελος στην απώλεια βάρους.

Στη μελέτη τους μάλιστα που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, η ομάδα περιγράφει τη μελέτη τους που διήρκησε ένα χρόνο και περιελάμβανε την παρακολούθηση παχύσαρκων εθελοντών που ακολούθησαν δύο εκδοχές της ίδιας δίαιτας και τι έδειξε σχετικά με τα οφέλη των χρονικών περιορισμών.

Ορισμένα προηγούμενα δεδομένα κυρίως σε ζώα, έχουν δείξει πως ο περιορισμός της κατανάλωσης τροφής σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να χάσουν βάρος.

Η ιδέα ήταν ότι η κατανάλωση τροφής μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων θα συνέπιπτε με σημαντικά τμήματα του κιρκάδιου ρυθμού, με αποτέλεσμα την αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας και την καύση περισσότερων θερμίδων. Ωστόσο, άλλες μελέτες δεν έχουν δείξει τέτοιο όφελος.

Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε τη μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει για το θέμα μέχρι σήμερα: μία ετήσια μελέτης μίας τέτοιας δίαιτας που περιλάμβανε τη συνεργασία 139 παχύσαρκων εθελοντών που συμφώνησαν να ακολουθήσουν μία δίαιτα μειωμένων θερμίδων για ένα χρόνο. Σε ένα έτερο τυχαίο αριθμό εθελοντών ζητήθηκε επίσης να περιορίσουν το φαγητό τους στις ώρες 8 π.μ. έως 4 μ.μ..

Οι θερμιδικοί περιορισμοί χωρίζονταν ανά φύλο: οι γυναίκες έπρεπε να καταναλώνουν 1.200 έως 1.500 kcal την ημέρα και οι άνδρες 1.500 έως 1.800 kcal την ημέρα. Όλοι οι εθελοντές παρακολουθούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης για τη μέτρηση του σωματικού βάρους και άλλων χαρακτηριστικών απώλεια βάρους, όπως η μείωση της περιφέρειας της μέσης. Κάθε ένα από αυτά δοκιμάστηκε επίσης για να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Στο τέλος του έτους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ οι εθελοντές που συμμετείχαν έχασαν περισσότερο βάρος κατά μέσο όρο από την άλλη ομάδα, η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Διαπίστωσαν επίσης ότι ο περιορισμός του φαγητού σε ένα χρονικό πλαίσιο δεν έκανε καμία διαφορά στα χαρακτηριστικά απώλειας βάρους, όπως η μικρότερη μέση. Υποστηρίζουν μάλιστα πως η μελέτη τους δείχνει ότι οι δίαιτες περιορισμένου χρόνου δεν βοηθούν τους ανθρώπους να χάσουν περισσότερο βάρος από ό,τι θα έχαναν διαφορετικά.

