Ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ πέρασε το Σάββατό του στην Κόρινθο όπως φαίνεται από ανάρτησή του στο Twitter.

Μάλιστα, όπως τονίζει, έφαγε για τελευταία φορά στην αγαπημένη του ψαροταβέρνα. «Υπέροχο απόγευμα για την τελευταία μας επίσκεψη στην Κόρινθο και την αγαπημένη μας ψαροταβέρνα. Μέχρι την επόμενη φορά!», έγραψε.

Spectacular evening for our last visit to Corinth and our favorite fish restaurant. Until next time! 🐟 pic.twitter.com/VLxU64TduO