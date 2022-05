Το Met Gala επέστρεψε δυναμικά για ακόμα μια χρονιά, απαιτώντας από τους διάσημους καλεσμένους του εμφανίσεις από τη Χρυσή Εποχή ευημερίας και πλούτου που βίωσε η Αμερική από το 1870 ως το 1900, με την καλύτερη «Επιχρυσωμένη Λάμψη (Gilded Glamour)».

Μια από τις παρουσίες που έλαμψαν στο κόκκινο χαλί ήταν αυτή της Ναόμι Κάμπελ η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει με τα υπέροχα σπάνια κοσμήματα που επέλεξε και τα οποία συνδύασε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα του οίκου Burberry.

Naomi Campbell is diamond-bright in a look by Riccardo Tisci for Burberry at the 2022 #MetGala. See more of tonight’s looks here: https://t.co/KXtPUu8dhU pic.twitter.com/cF5jph6q6g