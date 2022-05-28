Φόρειν Όφις: Απαράδεκτη η κατάληψη από το Ιράν των δύο ελληνικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ (Video)

«Η κατάσχεση ελληνικών πλοίων από τους IRGC (Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης) είναι απαράδεκτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούζ».

Αυτό απάντησε ο εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών όταν του ζητήθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2019 και η Βρετανία αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα όταν τότε οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο βρετανικά πετρελαιοφόρα: Το Stena Impero και το Mesdar.

Το δεύτερο το άφησαν ελεύθερο σχεδόν άμεσα μετά από οδηγίες που πήραν από τις ιρανικές αρχές.

Το Stena Impero όμως, αφού «ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και ξεκίνησαν οι απαραίτητες έρευνες», σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κατασχέθηκε γιατί «δεν τηρούσε τους διεθνείς θαλάσσιους κανονισμούς».

Η Βρετανία όπως και άλλες δυτικές χώρες υποστήριζαν ότι η κατάσχεση του Stena Impero αποτελούσε αντίποινα για την κατάσχεση του ιρανικού υπερ-δεξαμενόπλοιου Grace 1 κοντά στο Γιβραλτάρ, 15 μέρες πριν.

Οι Βρετανοί τότε κατηγόρησαν το Grace 1 ότι παραβίασε τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Συρίας.

Τελικά το Stena Impero απελευθερώθηκε δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Την εποχή εκείνη, για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αποφάσισε να στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας τα οποία συνόδευαν τα υπό βρετανική σημαία δεξαμενόπλοια κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Ιράν: Τα πληρώματα δεν κρατούνται

Oι ιρανικές ναυτιλιακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα πληρώματα των δύο κατασχεθέντων ελληνικών τάνκερ δεν τελούν υπό κράτηση, αλλά βρίσκονται πάνω στα πλοία και είναι καλά στην υγεία τους, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News και αναμετάδωσε το Reuters.

“Το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ δεν έχει συλληφθεί κι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Προστατεύονται και τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες, ενώ βρίσκονται επί των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο“, αναφέρει ο κρατικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν σε ανακοίνωση που μετέδωσε το Tasnim.

