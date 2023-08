Γαλλία: Χαμός στο μουσείο του Λούβρου – Μεταμφιεσμένος άνδρας πέταξε τούρτα στη «Μόνα Λίζα» (Videos)

Τούρτα στο πιο διάσημο έκθεμα του Λούβρου πέταξε νεαρός άνδρας από τη Γαλλία ο οποίος μεταμφιέστηκε πρώτα, ώστε να μην κινήσει τις υποψίες.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι σαν γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο με σκοπό με πετάξει τούρτα στον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα ο οποίος στις εικόνες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, απεικονίζεται «λερωμένος» με λευκή κρέμα ή σαντιγί.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο πίνακας δεν υπέστη κάποια ζημιά, καθως το μόνο που λερώθηκε ήταν το γυαλί που προστατεύει το ανεκτίμητο έργο τέχνης που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Να Βίντσι την περίοδο 1503-1519.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM