Κορωνοϊός: Ζάπλουτος επιχειρηματίας προτρέπει τους Γάλλους: «Πουλήστε τη Μόνα Λίζα για 50 δις ευρώ για να μπορέσετε να αντέξετε την κρίση που έρχεται»

Μια σοκαριστική για τους Γάλλους πρόταση έκανε ο γνωστός ζάμπλουτος Γάλλος επιχειρηματίας Stephane Distinguin. Τους προτρέπει και τους λέει ότι η οικονομική κρίση που έρχεται λόγω κορωνοϊού στη χώρα, θα είναι τεράστια και ο μόνος τρόπος για να τα καταφέρουν θα είναι να πουλήσουν τη Μόνα Λίζα, τον πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι που βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου.

Μάλιστα ο Stephane Distinguin που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και είναι κάτοχος της εταιρίας κολοσσος Fabernovel, τιμολόγησε τον πίνακα και είπε ότι με 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να γίνει η πώληση.«Ήρθε η ώρα να πουλήσουμε τα οικογενειακά κειμήλια» είπε ο Γάλλος επιχειρηματίας και σύνέχισε: «Η κρίση που έρχεται μοίαζει σαν μια πέτρα που τη ρίχνουμε σε ένα βαθύ πηγάδι και η οποία όλο πέφτει»