Στο στόχαστρο του Ιράν άλλα 17 ελληνικά τάνκερ – Κίνδυνος για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό

Η κατάσχεση από το Ιράν δύο ελληνικών πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω διακοπής των αποστολών από μια περιοχή που αποτελεί ζωτική πηγή παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, εκτιμά το Bloomberg.

Την Παρασκευή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) οδήγησε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια, το καθένα φορτωμένo με περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, στα χωρικά ύδατα του Ιράν – προφανώς σε αντίποινα για την κατάσχεση ιρανικού πετρελαίου από τις ελληνικές αρχές στην Κάρυστο.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο στόλο πετρελαιοφόρων στον κόσμο, καθιστώντας κάθε διαμάχη με το Ιράν δυνητικά σοβαρή για την παγκόσμια αγορά. Ομοίως, περίπου το ένα πέμπτο της ημερήσιας προμήθειας αργού διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ, τη στενή πλωτή οδό που χωρίζει τον Περσικό Κόλπο από τον Ινδικό Ωκεανό.

«Οι ναυλωτές θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί», δήλωσε ο Matt Stanley, έμπορος και μεσίτης της Starfuels στο Ντουμπάι. «Το Ιράν θα είναι εξαιρετικά προστατευτικό έναντι όλων των περιουσιακών τους στοιχείων».

Η Ελλάδα ειδοποίησε όλα τα πλοία της χώρας να «προσαρμοστούν στην απαράδεκτη κατάσταση» όταν πλέουν στον Περσικό Κόλπο ενώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει γίνει έντονη σύσταση στα υπό ελληνικής σημαίας πλοία κατά τον διάπλου τους σε Περσικό κόλπο, στενά Ορμούζ, κόλπο Ομάν, να πλέουν κατά το δυνατόν εκτός υδάτων αρμοδιότητας Ιράν.

Περίπου το 27% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με στοιχεία της Clarkson Research Services Ltd, μονάδας της μεγαλύτερης ναυπηγικής εταιρείας στον κόσμο.

Η ελληνική κίνηση

Τα κατασχεθέντα δεξαμενόπλοια, το Prudent Warrior και το Delta Poseidon, καταλήφθηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο την Παρασκευή, σύμφωνα με τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Και τα δύο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και σημαίας και είχαν φορτώσει φορτία στο Ιράκ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η κατάσχεση των πλοίων ήρθε λίγο καιρό αφότου οι ελληνικές αρχές σταμάτησαν ένα δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Ιράν και, σε συντονισμό με τις αμερικανικές αρχές που επιδίωκαν να επιβάλουν κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, κατάσχεσαν το φορτίο του.

Το Prudent Warrior μεταφέρθηκε έκτοτε στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς με όλο το πλήρωμα και το φορτίο ακόμη επί του σκάφους, δήλωσε τηλεφωνικά ο Γιώργος Βακιρτζής, διευθύνων σύμβουλος της ιδιοκτήτριας του πλοίου Polembros Shipping Ltd.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων καθώς και για το γεγονός ότι αυτές οι κινήσεις δυναμιτίζουν τις διμερείς σχέσεις.

Προηγούμενα περιστατικά

Το Ιράν κράτησε ένα βρετανικό δεξαμενόπλοιο για περισσότερους από δύο μήνες το 2019 μετά τον αποκλεισμό ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου στο Γιβραλτάρ. Και τα δύο πλοία τελικά απελευθερώθηκαν.

Άλλα δεξαμενόπλοια που ανήκουν στη Βρετανία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παγιδευτεί μέσα και γύρω από το Ορμούζ τα τελευταία χρόνια, ενώ ιρανικά πλοία έχουν χτυπηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Ξέραμε ότι οι Ιρανοί θα αντεπιτεθούν, το είδαμε πριν από δύο χρόνια με το σκάφος Stena», είπε ο Βακιρτζής. «Πολλά ελληνικά πλοία ανεβοκατεβαίνουν στον Κόλπο ακριβώς μπροστά από την πόρτα τους».

Οι Φρουροί της Επανάστασης πάντως σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έχουν την ευθύνη για τις κατασχέσεις και προειδοποίησε άλλα ελληνικά σκάφη στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης άλλα 17 ελληνικά πλοία στον Κόλπο θα μπορούσαν επίσης να κατασχεθούν.

Διαβάστε επίσης:

Μπάιντεν: Δεν στέλνουμε στην Ουκρανία πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς – Μεντβέντεφ: Λογικό…

Επικοινωνία Πούτιν – Ερντογάν: Έτοιμη η Άγκυρα να αναλάβει ρόλο παρατηρητή

Σανγκάη: Τέλος το σκληρό lockdown – Με ανακούφιση και δυσπιστία αντέδρασαν οι κάτοικοι (Photos)